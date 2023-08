Cresce l'attesa per le prime nuove registrazioni di Uomini e donne 2023/2024. L'appuntamento con il talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi tornerà in onda regolarmente da lunedì 11 settembre, con la messa in onda delle puntate inedite che troveranno spazio nel daytime pomeridiano di Canale 5.

Le sorprese non mancheranno e, come di consueto, al centro delle prime registrazioni ci sarà spazio per la presentazione dei 4 nuovi tronisti di quest'anno, pronti a mettersi in gioco per cercare la loro anima gemella.

Prime registrazioni Uomini e donne 2023/2024: presentazione dei 4 nuovi tronisti

Nel dettaglio, le ultime anticipazioni su Uomini e donne, rivelano che le prime registrazioni di questa nuova stagione sono previste il 24 e 25 agosto.

Sono queste le due date in cui i vari protagonisti del talk show Mediaset torneranno in studio per registrare le puntate che poi troveranno spazio nel corso della prossima stagione televisiva.

Trattasi di due appuntamenti attesissimi dal pubblico di Canale 5, dato che ci sarà spazio per la presentazione dei 4 nuovi tronisti di questa stagione.

I nomi dei nuovi volti che si metteranno in gioco in trasmissione, al momento, sono ancora top secret ma non mancano le indiscrezioni.

Alessio Campoli in lizza come tronista a Uomini e donne 2023/2024

Tra i nomi in lizza, ad esempio, spicca quello di Alessio Campoli, l'ex corteggiatore di Lavinia Mauro che dopo il "no" finale alla scelta, potrebbe avere la possibilità di rimettersi in gioco per cercare di trovare ancora una volta l'amore.

Le porte dello studio di Uomini e donne potrebbero aprirsi anche per qualche protagonista dell'ultima stagione di Temptation Island, il fortunato reality show delle tentazioni prodotto da Fascino di Maria De Filippi, che questa estate ha saputo conquistare e intercettare il gradimento degli spettatori.

Armando potrebbe tornare in studio a Uomini e donne 2023/2024

Per quanto riguarda il trono over, invece, si andrebbe verso la riconferma di Armando Incarnato, il cavaliere napoletano che in queste settimane è finito al centro dell'attenzione mediatica.

Il motivo? Si vociferava che la produzione potesse mandare via Armando dal cast della trasmissione Mediaset, così da evitare nuovi episodi trash come quelli avvenuti nel corso dell'ultima stagione (come la famosa lite con Riccardo Guarnieri, che venne censurata in tv).

A quanto pare, però, non sarà così: Armando dovrebbe ritornare nel parterre del trono over, ma non si esclude che possa essergli chiesto di moderare toni e termini durante le registrazioni di questa nuova edizione del talk show pomeridiano di Canale 5.