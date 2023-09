Edwige Fenech smentisce la sua partecipazione al programma Ballando con le Stelle. L'attrice di origini algerine, in questi giorni a Venezia per un evento a margine del Festival del cinema, ha risposto ad alcune domande dei giornalisti e ha parlato proprio del programma televisivo che va in onda in prima serata su Rai 1, condotto da Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle 2023: Edwige Fenech nuova concorrente?

Nel corso delle varie interviste fatte dall'attrice, SuperGuidaTV ha chiesto a Edwige Fenech se fossero vere le voci che la vogliono come concorrente della prossima edizione 2023 di Ballando con le stelle, programma condotto da Milly Carlucci in onda prossimamente sulla rete ammiraglia della Rai.

Fenech ha cosi risposto: "No, non mi è stato proposto e non è una cosa che mi interessa particolarmente. Come concorrente no".

L'attrice ha quindi escluso categoricamente il gossip che era circolato in questi giorni riguardo la sua possibile partecipazione al programma di ballo di Rai 1.

Edwige Fenech al Filming Italy Best Movie Award 2023

Tanti attori si sono ritrovati nelle scorse ore in laguna a Venezia nella Sala degli Stucchi dell’hotel Excelsior – parallelamente all’80^ edizione del Festival del Cinema, per partecipare alla serata relativa alle premiazioni del Filming Italy Best Movie Award 2023.

Tra i premiati c'era proprio l'indimenticata attrice anni '80 Edwige Fenech, che ha ricevuto il premio ome miglior attrice protagonista nel film drammatico La Quattordicesima Domenica del Tempo Ordinario di Pupi Avati.

I concorrenti ufficiali di Ballando con le Stelle 2023

Nel frattempo ci sono conferme ufficiali riguardanti il cast del programma. Dopo l’annuncio di Ricky Tognazzi e Rosanna Lambertucci come primi due concorrenti ufficiali del programma di Rai 1, la conduttrice Milly Carlucci ha svelato il nome di una coppia che andrà a formare il cast del noto show.

Sui canali social del programma è apparso un video in cui si leggono le seguenti parole: “Simona Ventura e Giovanni Terzi, una coppia strepitosa sul palco di Ballando con le stelle”.

Tra le varie indiscrezioni che circolano in rete, in queste ore, si aggiunge un nome alla lista dei papabili concorrenti. Si tratta di Carlotta Mantovan, conduttrice e moglie del compianto Fabrizio Frizzi, conduttore di Rai 1 e amico di Milly Carlucci.

Nelle settimane scorse, invece, sui media si era parlato di una partecipazione dello Chef stellato Bruno Barbieri, ma anche di un provino sostenuto dallo chef Damiano Carrara e di Sonia Bruganelli. Altri nomi dati come papabili concorrenti sarebbero quelli della conduttrice Paola Perego e quello della cantante Francesca Alotta. Ma su nessuno di questi c'è anche alcuna conferma.