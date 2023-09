Su X, l'account di "Agent Beast" ha fornito alcuni retroscena su quella che sarà la nuova edizione del Grande Fratello. Stando alle informazioni in suo possesso, l'obbiettivo dell'editore sarebbe quello di ripulire l'immagine del programma per riportarlo alle origini. Inoltre si vorrebbe puntare a dare maggiore privacy ai concorrenti, tanto che non verranno più fatte le docce sotto i riflettori.

Il retroscena

La pagina di "Agent Beast" si occupa di fornire alcuni retroscena dei programmi televisivi più seguiti sul piccolo schermo, ma la sua identità è anonima.

Dunque, è bene prendere la notizia come un gossip da verificare in quanto non c'è alcuna conferma o smentita da parte del Reality Show. Tuttavia, in queste ore la pagina ha fornito un presunto retroscena sul "cambio di rotta" imposto dall'editore alla nuova edizione del Grande Fratello.

In un post pubblicato su X, si legge che l'obbiettivo è quello di tornare alle origini del programma, focalizzandosi sulla consapevolezza dei rapporti e dei valori umani. Poi, il discorso prosegue parlando dei concorrenti: "L'intenzione sarebbe di pulire i contenuti del programma, garantendo privacy ai concorrenti e riducendo l'esposizione mediatica negativa sui social. Niente più docce per motivi di pudore e telecamere completamente spente per sei ore di notte".

Il lavoro degli autori

Stando a quanto riportato da "Agent Beast" anche gli autori avrebbero un compito ben preciso in questa edizione del Grande Fratello. Scendendo nel dettaglio, tramite i social dovrebbero individuare quali sono i concorrenti che possono catturare maggiore attenzione fra i telespettatori. Per capire quali sono i concorrenti più "amati" utilizzerebbero una specie di "termometro".

Una volta individuati i vari feedback verranno effettuate le prime chiamate con i concorrenti, in modo che i registi possano effettuare il montaggio delle clip da mandare in onda nella puntata di venerdì 15 settembre.

A detta di "Agent Beast" l'intento è quello di dimostrare che i concorrenti di questa edizione sono diversi dai concorrenti delle precedenti edizioni e quindi "tornare alle origini".

I concorrenti al centro delle dinamiche

Per quanto riguarda i concorrenti del Grande Fratello, "Agent Beast" ha fatto sapere che gli autori sarebbero rimasti molto colpiti da Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi: tra le due potrebbe presto crearsi un "dualismo". Inoltre si starebbe puntando a creare la prima coppia di quest'edizione formata da Anita Olivieri e Vittorio Menozzi. Gli autori e lo stesso Alfonso Signorini sarebbero propensi anche a puntare su Paolo Masella: il 25enne romano senza social.