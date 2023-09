Non accenna a placarsi l'astio tra due protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island: da quando è stata trasmessa in tv la puntata conclusiva del reality-show, Perla e Greta non hanno fatto altro che punzecchiarsi a distanza [VIDEO]. Lo scorso 5 settembre, però, la fidanzata di Mirko ha postato su Tik Tok un video nel quale dava della "brutta" alla ex del compagno: Vatiero ha replicato alla frecciatina dicendo di non volersi abbassare allo stesso livello.

Aggiornamenti sui protagonisti di Temptation Island

Continua il botta e risposta tra Perla e Greta dopo la fine di Temptation Island: l'ultima frecciatina l'ha lanciata Rossetti con un Tik Tok che ha fatto storcere il naso a molti utenti della rete.

"Passa la sua ex: oddio che brutta, ho visto la morte sotto forma di ragazza. Una ragazza così brutta...", è questo l'audio che la single del reality Mediaset ha associato al video nel quale la si vede in auto mentre simula un conato di vomito.

Tutti hanno immediatamente collegato questo filmato a Vatiero, ovvero all'ultima persona con la quale Mirko Brunetti ha fatto coppia prima di incontrare la tentatrice lombarda.

In poche parole, Greta ha deciso di punzecchiare un'altra volta Perla tirando in ballo il suo aspetto fisico, lasciando intendere di sentirsi molto più bella di lei.

Il parere di chi ha guardato Temptation Island

Su Twitter ha cominciato a circolare il video nel quale Greta dà della "brutta" a Perla e la maggior parte degli utenti ha reagito male.

"Io sono piena dei loro dissing, ma Greta è una grandissima sfigata", ha sbottato una fan raccogliendo parecchi consensi sui social network.

Visto che in passato Vatiero ha sempre ribattuto alle frecciatine di Rossetti (anzi a volte è stata lei la prima a stuzzicare con filmati e frasi riferite all'esperienza a Temptation Island), i suoi sostenitori l'hanno esortata a fare altrettanto anche in quest'occasione.

Su Instagram, però, la ragazza ha postato un breve video nel quale ha spiegato perché stavolta non intende rendere "pan per focaccia" alla nuova fidanzata di Mirko.

"Sono un po' giù, cioè non sto in forma. Ho visto che mi avete mandato quel Tik Tok dicendo che devo rispondere, ma non ne ho nessuna intenzione perché i miei video sono sempre stati fatti per ridere".

Lo sfogo della concorrente di Temptation Island

"Sta esagerando e non ho intenzione di abbassarmi ai suoi livelli", ha proseguito Perla nella replica al video con il quale Greta le ha dato della "brutta".

La protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island, dunque, non ha apprezzato affatto la frecciatina di Rossetti ma non ha voluto risponderle con lo stesso modus operandi.

"Credo abbia notato che facendo video su di me le visualizzazioni si alzano, sta dando sfogo ad un'ossessione", ha concluso la napoletana su Instagram.

Insomma, l'ultima mossa di Greta è stata considerata dai più un vero e proprio scivolone: finché tra lei e Vatiero c'è stato un vivace botta e risposta social i fan si sono anche divertiti, ma quando la tentatrice è passata agli insulti molti si sono dissociati.

In tutto questo, inoltre, Mirko non si è esposto né per difendere la compagna né per chiarire di non pensarla come lei: un parere piuttosto condiviso tra gli spettatori, però, è che il giovane dovrebbe prendere una posizione perché Perla è stata la sua fidanzata per tanti anni e meriterebbe un po' di rispetto anche dalla sua attuale dolce metà.

La single di Temptation Island, invece, al momento non si è ancora scusata per aver insultato l'aspetto fisico della ex di Brunetti, e questo potrebbe essere il presagio di altri video/frecciatina in arrivo.