Sono diverse le novità che aspettano i fan della soap Terra Amara in onda su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate raccontano che Fekeli scoprirà che il fratello di Mujgan è deciso ad arrivare a Cukurova per portar via per sempre il piccolo Kerem Ali. Per lui non ci sarà pace dopo la morte di Hunkar, avvenuta per mano di Behice. Il destino sembrerà infatti accanirsi con una furia tale che nessuno saprà farsene una ragione.

Dopo l'incidente aereo che porterà via per sempre Mujgan, Kerem Ali rimarrà orfano. Fikret si offrirà da fargli da padre con l'appoggio di Fekeli, se non fosse che all'improvviso alla villa arrivi un avvocato, deciso a riportare in America il bambino.

Terra amara, la morte di Mujgan nei prossimi episodi

L'arrivo di Umit a Cukurova sarà nefasta. Non solo rischierà di separare per sempre Zuleyha e Demir, ma ruberà il posto di lavoro a Mujgan, che accetterà un'altra proposta lontana dalla città.

Mujgan partirà per raggiungere Istanbul e fare un sopralluogo nel nuovo ospedale nel quale lavorerà, salutando il piccolo Kerem Ali e la sua famiglia. Purtroppo, come confermano le anticipazioni di Terra amara Mujgan muore in quell'ultimo volo, facendo piangere tutta la città.

La scoperta di Fekeli nelle nuove puntate di Terra amara

Dopo la morte di Mujgan in Terra amara, Fikret avrà il desiderio che Kerem Ali possa ricevere l'eredità di Fekeli in modo da non avere problemi economici in futuro e così avvierà le pratiche per l'adozione.

Mentre i due saranno impegnati a sbrigare le ultime pratiche burocratiche per l'adozione di Kerem, verranno a sapere che la madre di Mujgan e suo fratello hanno sempre vissuto negli Stati Uniti. La giovane dottoressa non ne aveva mai parlato per via dei rapporti non rosei con loro.

Improvvisamente, Fekeli si troverà davanti l'avvocato del fratello di Mujgan, disposto a tutto pur di riportare in America il bambino.

Kerem Ali si ammala in Terra amara

L'avvocato del fratello di Mujgan arriverà al ranch di Fekeli per prendere il bambino con sé, ma né lui, né Fikret, né Lütfiye lo permetteranno: "Kerem Ali è mio figlio e nessuno può portarmelo via", gli dirà risoluto Fikret.

Il fratello di Mujgan dovrà per forza di cose andarsene, ma assicurerà a Fikret che si incontreranno di nuovo in tribunale.

In quell'istante, entrerà nella stanza la balia di Kerem Ali, disperata per le condizioni di salute del piccolo.

Come svelano le anticipazioni Kerem Ali si ammalerà gravemente e nei nuovi episodi di Terra amara dovrà lottare contro una brutta forma di meningite.