Le trame di Un posto al sole della stagione autunnale potrebbero riservare clamorosi colpi di scena in primis per le vicende di Damiano e Rosa.

Perché tra i due ex potrebbe esserci un riavvicinamento inaspettato, tale da spingerli a decidere di riprendere in mano le redini della loro relazione.

Occhi puntati anche su Marina, che nel corso dei prossimi episodi di questa stagione potrebbe spiazzare tutti con la decisione di perdonare Lara.

Damiano in pericolo di vita nelle prossime puntate di Un posto al sole

Le nuove puntate di Un posto al sole vedranno Damiano al centro della scena, impegnato nella delicata e difficile operazione che sta portando avanti ai danni di Eduardo.

Perché il poliziotto ha lasciato credere al fratello di Rosa di essersi fatto corrompere da lui e dai suoi uomini, ma in realtà sta collaborando con Eugenio per smantellare la rete criminale che ha messo in piedi.

Tuttavia questa operazione potrebbe mettere Damiano in serio pericolo di vita e Rosa si mostrerà particolarmente preoccupata per le sorti del padre di suo figlio.

Damiano decide di ritornare con Rosa nelle prossime puntate di Un posto al sole?

La donna mostrerà un certo attaccamento nei confronti di Damiano, tanto che nel corso dei prossimi appuntamenti tra i due potrebbe esserci un riavvicinamento inatteso.

Damiano potrebbe rendersi conto che le attenzioni di Rosa sono davvero speciali e per tale motivo convincersi del fatto che sia giusto dare una seconda chance alla loro travagliata storia d'amore, soprattutto dopo che la donna ha scelto di prendere le distanze dal fratello criminale.

Un ritorno di fiamma tra Damiano e Rosa non passerebbe inosservato, dato che potrebbe suscitare la gelosia di Viola, che da tempo sta cercando in tutti i modi di mettere a tacere quelli che sono i veri sentimenti che nutre nei confronti del poliziotto.

Marina perdona Lara nelle nuove trame di Un posto al sole su Rai 3?

In attesa di scoprire l'evolversi di questa situazione, nel corso delle prossime trame di Un posto al sole potrebbe esserci spazio anche per un colpo di scena inaspettato legato alle sorti di Marina e Lara.

Perché la signor Giordano, dopo aver scoperto la verità sulle bugie della sua nemica [VIDEO], potrebbe decidere di tenderle una mano e provare così a non rovinarle la vita mandandola in carcere, aiutandola a uscire dal tunnel in cui si è messa.

Marina potrebbe offrire il suo supporto a Lara e aiutarla a riprendere in mano le redini della sua vita, facendo in modo che Ferri non sia più la sua ossessione.