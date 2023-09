Accadranno diverse novità nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole in programma dal 2 al 6 ottobre in prima visione su Rai 3. Le trame dello sceneggiato ambientato a Napoli segnalano che Ida non riuscirà a fidarsi completamente di Roberto Ferri e Marina Giordano (Nina Soldano). Renato Poggi, invece, accuserà la mancanza di Giulia.

Anticipazioni Un posto al sole: Viola in ansia per Damiano

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Viola sarà in ansia per le sorti di Damiano, in quanto è diventato un collaboratore segreto della polizia.

Rosa consiglierà a Viola di convincere il suo ex marito a non correre rischi. Intanto verranno festeggiati Renato e Otello in occasione della giornata dedicata ai nonni.

Alberto continuerà a provare a conquistare Diana, senza però riuscirci, fino a quando riceverà una risposta che lo lascerà spiazzato. Viola e Damiano, invece, vivranno un momento di intensa passione. La maestra si augurerà di convincerlo a lasciare l'incarico di infiltrato.

Renato accusa la mancanza di Giulia

Nelle prossime puntate di Upas, Renato accuserà la mancanza di Giulia, tanto da sprofondare nella malinconia. Otello cercherà di tirargli su il morale. Ida, invece, cambierà parere in merito a Roberto e Marina, soprattutto a causa delle suggestioni di Lara.

Samuel, nel frattempo, tradirà nuovamente Speranza: non riuscirà a non farsi tentare da Micaela. Mariella cercherà di convincere Bice a rimanere amica con l'ex marito. I due, infatti, hanno deciso di separarsi. Guido però non sarà d'accordo con il comportamento sprezzante di Bice nei confronti del figlio Gerry.

Ida non riesce a fidarsi di Marina e Roberto

Ida non riuscirà a dare fiducia a Marina e Roberto a causa di Laura. Per questo motivo Ida proverà a scappare nuovamente con Tommaso. Giordano, però, proverà a portare Ida dalla sua parte usando alcuni suoi ricordi dolorosi del passato. Nunzio deciderà di vedere Rossella per porgerle scusa in merito al suo comportamento.

Guido, intanto, mostrerà segni di malessere dopo aver visto Bice ostile nei confronti del figlio. Alcune scene gli ricorderanno alcuni traumi del suo passato, che Mariella non riuscirà a comprendere. Lara cercherà di vendicarsi di Marina dopo aver scoperto che ha quasi portato Ida dalla sua parte. Michele dimostrerà di non aver superato la separazione da Silvia, che tra altro sarà raggiunta da una notizia inaspettata. Guido cercherà di aiutare Gerry senza però riuscirci.