Venerdì 6 ottobre, Rosy Chin e Anita Olivieri si sono ritrovate a fare una riflessione sul percorso svolto al Grande Fratello. Ad un certo punto la chef italo-cinese ha lasciato intendere di avere ricevuto delle direttive in confessionale che sarebbe però propensa a non seguire.

Le parole di Chin

In seguito all'ottava puntata del GF all'interno della casa di Cinecittà alcune divergenze sembrano essersi appianate.

Al termine della festa organizzata dagli autori, venerdì 6 ottobre Chin e Olivieri si sono ritrovate ad effettuare una riflessione sul loro percorso all'interno del programma.

A un certo punto la concorrente italo-cinese ha pronunciato una frase alquanto criptica: "Non posso neanche ripeterlo, perché altrimenti danneggia il successo. Io non posso, non posso". Poi ha affermato: "Mi vogliono sbattere fuori, lo facessero. Sono stanca, sono tesa, non parlo. Sbattimi fuori, ma non avrai quel che vuoi, mi spiace".

La concorrente ha lasciato intendere di non voler più commettere gli stessi errori all'interno della casa di Cinecittà, poiché i litigi avvenuti durante la prima settimana di reality con Beatrice le hanno creato solamente del malessere.

Translate:gli autori chiedono di cambiare atteggiamento.

Lei non accetta.

"SBATTETEMI FUORI"

Anita sostiene che neanche lei lo farà e che nota chi lo sta facendo.ndr. Da qui a mezz'ora la cuoca va ad inginocchiarsi ai piedi di Bea a le chiede perdono.

#grandefratello This is. pic.twitter.com/Z1hK8VsTaH — Lalla (@Lalla84455247) October 6, 2023

La replica di Olivieri

Dopo avere ascoltato il discorso della coinquilina, anche Anita Olivieri ha effettuato delle riflessioni sul percorso svolto all'interno del reality show di Canale 5.

La diretta interessata ha spiegato che non vuole snaturare il suo essere solamente per creare dinamiche all'interno del programma sottolineando come per lei sia già una vittoria essere arrivata al GF. A tal proposito ha aggiunto che grazie alla chiamata di Alfonso Signorini è riuscita a lasciare un lavoro che non le piaceva più da tempo.

Il commento di alcuni utenti dal web

La chiacchierata tra le due concorrenti non è passata inosservata ai telespettatori di Mediaset Extra. Sul social X, ex Twitter, il pensiero degli utenti si è spaccato: da un lato c'è chi ha ipotizzato che Chin abbia ricevuto dei consigli in confessionale su come appianare le divergenze con Luzzi, mentre dall'altro c'è chi ha pensato che le sia stato consigliato di intraprendere nuove discussioni in modo da creare dinamiche all'interno del gioco.

Un utente ha affermato: "Da qui a mezz'ora dalla chiacchierata Rosy va da Bea, si inginocchia e chiede scusa per i dissapori". Secondo un telespettatore il duo Chin-Olivieri sarebbe "falso". Un altro invece ha spezzato una lancia a favore di Rosy Chin: "Voi non avete capito. Gli autori vogliono che torni a discutere con Beatrice, ma lei non vuole farlo". Un ulteriore utente infine ha fatto notare che Chin non è più intervenuta nelle discussioni che hanno visto protagonista la Luzzi contro gli altri concorrenti.