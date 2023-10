L'appuntamento con le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 in programma per il mese di novembre su Rai 1 si preannuncia denso di sorprese e colpi di scena.

Al centro dell'attenzione e delle dinamiche della soap potrebbero esserci le vicende di Maria, dato che la stilista del grande magazzino si ritrova sempre più in crisi per via del suo rapporto complicato con Vito e potrebbe lasciarsi andare alla passione con Matteo fino a fare una scoperta choc.

Spazio anche alle vicende di Adelaide, la quale potrebbe gettarsi nuovamente tra le braccia del suo ex Umberto e tradire così la fiducia di Marcello.

Maria e Matteo sempre più vicini nelle nuove trame de Il Paradiso 8

Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 in programma durante il mese di novembre in prima visione assoluta su Rai 1, ecco che tra Maria e Matteo potrebbe accendersi la fiamma della passione.

La giovane stilista, nel corso degli episodi che stanno andando in onda in prima visione assoluta, non ha mai nascosto la sua crisi interiore in merito a quelli che sono i sentimenti che nutre nei confronti del fidanzato Vito.

I due, infatti, stanno vivendo una situazione di stallo e per Maria non si sta rivelando facile vivere una relazione a distanza, complice anche la presenza del giovane Portelli che ha fatto breccia nel cuore della stilista.

Maria scopre di essere incinta nelle trame di novembre de Il Paradiso delle signore 8?

La presenza di Matteo, fin dal primo momento, non è passata inosservata e Maria nel corso dei prossimi episodi della soap opera potrebbe ritrovarsi a cedere alla passione con il fratellastro di Marcello.

Il colpo di scena, però, potrebbe arrivare nel momento in cui la stilista scoprisse di essere in dolce attesa del suo primo bebè.

Il sospetto, infatti, è che nel corso degli episodi di novembre de Il Paradiso delle signore, Maria possa scoprire di essere incinta del suo primo bebè e il padre del bambino, ovviamente, non sarebbe Vito.

Una notizia che scatenerebbe un terremoto in casa Puglisi e sancirebbe la fine definitiva della relazione con il giovane contabile che si trova in Australia per lavoro.

Adelaide infedele con Marcello nelle nuove trame di novembre de Il Paradiso delle signore?

Spazio anche alle vicende di Adelaide: nelle puntate de Il Paradiso delle signore di novembre, la contessa potrebbe contare sempre più sulla presenza del suo ex Marcello nella sua vita.

Il commendatore deciderà di starle vicino in questo momento delicato in cui sta cercando in tutti i modi di recuperare il legame con la figlia Odile.

Ebbene, la riscoperta di questo feeling speciale tra i due, potrebbe portare Adelaide a cedere alla passione con il suo ex e in tal modo tradire Marcello.