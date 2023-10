Le anticipazioni delle puntate de La Promessa che andranno in onda nel corso del mese di novembre in prima visione assoluta su Canale 5 rivelano che Jana non vorrà rassegnarsi e proverà in tutti i modi a far tornare la memoria a Manuel, ma i suoi tentativi non daranno gli effetti sperati.

Intanto Teresa rischierà di mettersi nei guai per quanto riguarda la vicenda della morte del barone Juan, di cui non è ancora venuta fuori la verità.

Jana prova a fermare le nozze di Manuel: anticipazioni La Promessa novembre 2023

Le anticipazioni de La Promessa di novembre 2023 rivelano che Jana cercherà in tutti i modi di far tornare la memoria a Manuel e deciderà di far ricostruire anche il suo aereo, con la speranza che l'uomo possa rinsavire e mettere da parte l'idea delle nozze con Jimena.

Peccato, però, che i vari tentativi della domestica non daranno gli effetti sperati: Manuel non ricorderà nulla della sua vita passata e andrà avanti per la sua strada, pronto ormai alle imminenti nozze con Jimena, convinto che sia lei il grande amore della sua vita.

Jana però continuerà a non arrendersi e riuscirà ad avere anche un momento di tranquillità con Manuel, durante il quale i due saranno soli e potranno così parlarsi come ai vecchi tempi.

Jana distrutta e disperata per Manuel: anticipazioni La Promessa novembre

Le anticipazioni de La Promessa del prossimo novembre rivelano che anche questo tentativo non darà i frutti sperati e a quel punto Jana si mostrerà distrutta e rassegnata all'idea di dover perdere per sempre il grande amore della sua vita.

Manuel non ricorda nulla di lei e le nozze con Jimena si avvicineranno sempre più: la domestica si dirà rassegnata all'idea d vederlo felice al fianco della sua rivale.

I colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso dei nuovi episodi della soap opera spagnola si parlerà anche della profonda crisi di Teresa.

Teresa si mette nei guai: anticipazioni La Promessa novembre 2023

La domestica è responsabile insieme a Jana, Pia e altre colleghe della morte del barone Juan e a distanza di un po' di settimane dall'accaduto ammetterà di non essere in pace con se stessa.

Le anticipazioni de La Promessa di novembre rivelano che Teresa si dirà pronta a confessare tutta la verità su quanto è accaduto e in tal modo a mettersi nei guai, creando dei pasticci anche alle sue colleghe.

Una scelta decisamente folle quella di Teresa, che in questo modo rischierà di compromettere la sua libertà per far chiarezza sul decesso del perfido barone Juan.