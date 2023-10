Oriana Marzoli è tornata in Italia a Verona, dove ha potuto riabbracciare Daniele Dal Moro. Nella tarda serata di martedì 3 ottobre, l'influencer venezuelana ha postato su Instagram una dedica molto romantica all'indirizzo del fidanzato in cui ha dichiarato che non formeranno mai la coppia perfetta ma troveranno sempre "mille e una ragione" per stare insieme.

Le parole di Oriana

Oriana Marzoli ha pubblicato un post in cui ci sono alcune foto che la ritraggono insieme a Daniele Dal Moro.

Nella didascalia la diretta interessata ha scritto delle parole al miele: "Non siamo perfetti, né fingiamo di esserlo.

Siamo solo due persone che nonostante le loro differenze, trovano sempre mille e una ragione di stare insieme". Poi ha proseguito spiegando che l'esperienza al Grande Fratello Vip 7 è stata la cosa più bella che le potesse capitare e tutto è stato possibile grazie alla presenza dell'imprenditore veneto. Successivamente Oriana ha parlato dei numerosi ostacoli incontrati dalla coppia una volta spenti i riflettori del Reality Show: "Non è stato tutto rosa, ma è reale". L'influencer ha ammesso che lei e Daniele non formano la classica coppia "perfetta", ma il sentimento che li lega è troppo forte e per lei è l'unica cosa che conta. Infine nella parte conclusiva della dedica Marzoli ha scritto: "E anche se siamo 'due imbecilli' ti amo e soprattutto amo quello che siamo proprio così".

Alla dedica della fidanzata, Daniele Dal Moro ha risposto commentando con un cuore rosso e l'emoticon di una fiamma.

La favola d'amore degli 'Oriele'

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono conosciuti grazie al GFVip 7. Fin dall'inizio i telespettatori avevano notato che fra i due c'era un grande feeling, nonostante le continue discussione per modi diversi di vedere le cose.

Dopo alcune settimane di "convivenza forzata" il rapporto tra i due coinquilini si è intensificato, fino a trovare la giusta intesa. In seguito alla squalifica di Daniele dal programma, Oriana scrisse una lettera con la speranza di rivederlo fuori.

Il giorno della finale, Dal Moro andò a prendere l'influencer fuori dagli studi di Cinecittà e da quel momento iniziò la favola degli "Oriele".

Tuttavia lontano dai riflettori la coppia ha più volte annunciato la rottura, ma tra i fan nessuno ha mai creduto alla fine della relazione. Daniele e Oriana infatti, hanno sempre mostrato di avere due caratteri molto forti e impulsivi ma il sentimento che li lega è troppo forte per intraprendere due strade differenti. La lontananza dovuta alla breve partecipazione di Oriana al GF spagnolo non ha fatto altro che unire i due ex gieffini.