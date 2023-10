Le anticipazioni tratte dalla nuova registrazione di Uomini e donne del 13 ottobre rivelano che Gemma si è ritrovata ad abbandonare le riprese del programma di Canale 5. Il motivo? La dama torinese ha dovuto fare i conti con il secco rifiuto da parte di Maurizio, il quale ha scelto di troncare la loro relazione e non ha affatto digerito il colpo.

Spazio anche alle vicende del trono classico, dove c'è stata l'eliminazione di Beatriz, che ha scelto di uscire di scena dal cast delle corteggiatrici.

Gemma disperata per Maurizio: anticipazioni U&D nuova registrazione

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne di questo 13 ottobre rivelano che Gemma ha abbandonato le riprese del programma dopo il rifiuto da parte di Maurizio.

La frequentazione tra i due ha subito una battuta d'arresto nel corso della passata registrazione del talk show, quando il cavaliere aveva ammesso che non era scattato nulla di importante in lui che lo potesse portare a immaginare un futuro assieme alla dama del talk show Mediaset.

Ebbene, questa settimana, Gemma ha chiesto a Maurizio di darle una seconda possibilità e quindi provare a rimettere insieme i cocci della loro storia d'amore.

Tina chiama il medico per Gemma: anticipazioni U&D registrazione 13 ottobre

Peccato, però, che la reazione del cavaliere non sia stata delle migliori: infatti Maurizio ha ribadito la sua volontà di mettere la parola fine a questa frequentazione e quindi chiudere con Gemma.

Un duro colpo per la dama torinese che, a quel punto, ha sentito il bisogno di abbandonare le riprese della trasmissione di oggi.

Gemma è uscita dallo studio, disperata, dopo l'addio di Maurizio e si è rifugiata nel dietro le quinte della trasmissione di Canale 5.

Immediata la reazione di Tina che, anche questa volta, non ha "abbandonato" la dama in uno dei suoi momenti di difficoltà e ha subito avvertito il medico presente in studio per far sì che Gemma venisse visitata.

Beatriz si elimina dal cast: anticipazioni Uomini e donne

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di Uomini e donne di questa settimana, rivelano che c'è stato spazio anche per le vicende del trono classico, e in particolar modo per l'evolversi del percorso di Brando.

Il tronista, questa settimana, è stato protagonista di una esterna a dir poco romantica con la corteggiatrice Raffaella. Tra i due si è venuta a creare una chimica e un'alchimia speciale, tale da spingere Beatriz a prendere una drastica decisione.

La ragazza, infatti, alla luce delle immagini che ha visto in studio ha scelto di eliminarsi dal cast del programma e quindi rinunciare a Brando.

La reazione del tronista ha spiazzato tutti: Brando l'ha lasciata andare senza battere ciglio e non ha fatto nulla per fermare la sua auto eliminazione dalla trasmissione.