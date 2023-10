Cosa succederà nelle nuove trame di Un posto al sole di questa stagione autunnale? Al centro delle dinamiche della soap opera continueranno ad esserci le vicende di Lara, dato che la donna potrebbe prendere una decisione del tutto inaspettata in merito alla sua ingarbugliata situazione con Roberto e Marina e sparire dalla circolazione. Spazio anche alle novità legate alle vicende di Rossella, la quale potrebbe tornare a vivere dei momenti di passione con Nunzio e decidere di annullare le proprie nozze. Occorre precisare che queste sono per ora solo ipotesi e non degli spoiler su quello che andrà in onda.

Lara fa perdere le sue tracce nelle nuove trame di Un posto al sole?

Nel dettaglio, con le nuove trame di Un posto al sole di questa stagione, potrebbe esserci un colpo di scena spiazzante legato alle sorti di Lara Martinelli.

La dark lady della soap opera serale trasmessa su Rai 3, potrebbe decidere di dare una svolta importante alla sua vita e dopo aver costruito il suo castello di bugie ai danni di Ferri, far perdere definitivamente le sue tracce.

Sì, perché Lara si renderà conto che la situazione per lei è tutt'altro che serena, motivo per il quale potrebbe rendersi conto del fatto che l'unica soluzione plausibile per uscire da questa intricata situazione in cui si è cacciata, è quella di andare via per sempre.

Lara sparisce nel nulla nelle prossime puntate di Upas?

Non si esclude, a questo punto, che Lara decida di far perdere le sue tracce per sempre in modo tale da evitare di finire dietro le sbarre, dato il grosso rischio che sta correndo.

Spazio anche alle vicende di Rossella che, nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole di questa stagione, potrebbe ritrovarsi a prendere una decisione importante e al tempo stesso inaspettata in merito alle sue imminenti nozze con Riccardo.

Sì, perché la dottoressa si ritroverà messa alle strette dopo che sarà protagonista di un riavvicinamento con Nunzio, complice il fatto che i due si ritroveranno vicini più che mai per la scelta del menù del banchetto nuziale di Rossella.

Rossella annulla le nozze nelle nuove trame di Un posto al sole?

A quel punto, quindi, la situazione potrebbe diventare particolarmente "pericolosa" per entrambi e non si esclude che Rossella possa nuovamente tradire il suo promesso sposo.

Il sospetto, quindi, è che questo riavvicinamento possa spingere la figlia di Silvia a mettere in discussione tutto ciò che ha costruito con Riccardo fino a questo momento, al punto da spingerla ad annullare le nozze ormai imminenti.

Non si esclude che, nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione della soap opera, Rossella possa definitivamente dire addio a Riccardo e a quel sogno di poter costruire una vita insieme, per lasciarsi andare alla passione assieme al giovane Nunzio.