Le nuove trame di Un posto al sole dal 16 al 20 ottobre 2023 promettono colpi di scena in primis per quanto riguarda le vicende di Marina e Roberto, che si ritroveranno nel mirino della perfida Lara.

Per i tre, infatti, potrebbe essere giunto il momento della resa dei conti finale e non si esclude che i coniugi Ferri possano ritrovarsi costretti a subire il ricatto della donna per non ritrovarsi a dover affrontare dei problemi decisamente seri per le loro finanze.

Lara mette alle strette Marina e Roberto nelle nuove trame di Un posto al sole al 20 ottobre

Nel dettaglio, con le nuove trame di Un posto al sole fino al 20 ottobre l'attenzione sarà incentrata ancora sulle vicende della perfida Lara, la quale dopo aver capito di essere stata smascherata e quindi di rischiare grosso con il suo castello di bugie sul piccolo Tommaso, deciderà di passare all'azione.

Lara, infatti, deciderà di ricattare Roberto e la sua coniuge, svelando di essere pronta a raccontare tutta la verità sul conto del piccolo Tommaso.

Insomma, Lara vuole svuotare il sacco ma in questo modo rischierà di compromettere gli affari di Roberto che, assieme alla sua coniuge, si mostrerà particolarmente preoccupato e teso per quanto potrebbe succedere.

Marina e Roberto vittime dei ricatti di Lara nelle trame di Un posto al sole dal 16 al 20 ottobre?

Di conseguenza, nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole, ecco che Marina e Roberto potrebbero ritrovarsi a dover affrontare una situazione del tutto inaspettata.

I due, infatti, pur di evitare che Lara faccia scoppiare un vero e proprio scandalo in merito al caso Tommaso, potrebbero ritrovarsi costretti a cedere ai ricatti della perfida Martinelli e in tal caso acconsentire alle sue richieste.

Insomma, dopo aver cercato a lungo la verità sulle vicende di Tommaso, questa volta potrebbero essere loro a chiedere a Lara di restare in silenzio ed evitare così di compromettere la credibilità di Ferri negli affari.

Giulia scopre le bugie di Luca nelle nuove trame di Un posto al sole al 20 ottobre 2023?

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, nel corso dei nuovi episodi della soap opera trasmessi dal 16 al 20 ottobre, potrebbe esserci spazio anche per la resa dei conti tra Giulia e Luca.

Sì, perché la donna finirà per rendersi conto del fatto che c'è qualcosa che non va nella persona che ha al suo fianco, motivo per il quale proverà ad indagare per scoprire come stanno davvero le cose.

Alla fine, quindi, Giulia potrebbe scoprire la verità sulla malattia invalidante di Luca e restarci male perché l'uomo non le ha mai svelato nulla fino a questo momento, preferendo mantenere il silenzio assoluto.