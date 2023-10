Un anno fa Ida Platano lasciava il cast di Uomini e donne per vivere la sua storia d'amore con Alessandro Vicinanza lontano dai riflettori. Oggi, in rete circolano nuove voci di crisi su quella che è una delle coppie più discusse del Trono Over e ad alimentarle è il silenzio sui social network, sia da parte della dama che del cavaliere: da diverse settimane, né la parrucchiera né l'imprenditore hanno pubblicato dediche romantiche o riferimenti al loro rapporto sentimentale.

Aggiornamenti sulla coppia Ida e Alessandro

Mentre in tv vanno in onda i rimproveri di Roberta e Maria De Filippi al parterre maschile del Trono Over, un'amata coppia del programma finisce al centro del Gossip per un presunto allontanamento.

Da molte settimane, Ida e Alessandro sembrano ignorarsi sui social network: dallo scambiarsi dediche romantiche quasi tutti i giorni, i due sono passati al gelo più totale.

Per l'ennesima volta da quando si sono fidanzati, Platano e Vicinanza fanno discutere per una possibile crisi. Se in passato la dama ha smentito quasi immediatamente queste voci sulla sua relazione, attualmente non si è ancora esposta e preferisce usare Instagram per parlare del suo lavoro e per comunicare con i follower.

Possibile ritorno di Ida a Uomini e donne

Il silenzio di entrambi i protagonisti di Uomini e donne sui rumor che stanno circolando in questi giorni, potrebbe essere un altro indizio a supporto della tesi che sarebbero in crisi.

Sono trascorse molte settimane dall'ultima volta che Ida si è mostrata su Instagram al fianco del fidanzato: i contenuti che la bresciana sta pubblicando nell'ultimo periodo, riguardano solo il suo lavoro di parrucchiera e le sponsorizzazioni che fa a prodotti di vario genere.

Ad insospettire ancora di più è l'importante ricorrenza del prossimo 4 novembre, quando Platano e Vicinanza festeggeranno il loro primo anno insieme.

Dal 4 novembre 2022, i due sono tornati agli Elios tre o quattro volte, ma solo come ospiti.

L'ultima apparizione di Platano negli studi del dating-show del quale è stata assoluta protagonista per tanti anni, risale allo scorso settembre: al rientro dalle vacanze d'estate, la bresciana ha partecipato alle riprese di un nuovo appuntamento per raccontare della sua relazione.

Alcuni spettatori del programma di Canale 5 già ipotizzano che la dama riapparirà presto davanti alle telecamere, magari già in una delle prossime registrazioni.