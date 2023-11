Un'assenza in studio, una maglia sospesa e una restituita e una doppia eliminazione tra i temi della puntata di Amici che andrà in onda domenica 26 novembre. Le anticipazioni fanno sapere che Matthew non ha partecipato allo speciale perché è venuta a mancare la nonna il giorno della registrazione, mentre Holden è stato punito per le pulizie che non fa in casetta. La ballerina Chiara e la cantante Stella invece hanno affrontato e perso una sfida contro Lucia e Martina, new entry nella classe.

I ragazzi di Amici sotto pressione

Mancano poche ore alla messa in onda su Canale 5 di una puntata di Amici ricca di colpi di scena.

Da giovedì scorso in rete circolano gli spoiler di tutto quello che è successo in studio durante le riprese, a partire dai nomi dei tanti allievi che hanno rischiato il posto.

Il decimo speciale è iniziato con sei talenti in sala relax in attesa di scoprire il loro destino: ogni professore ha dovuto accettare o rifiutare che un componente della sua squadra affrontasse una sfida immediata con un esterno.

Emanuel Lo ha salvato Kumo (secondo lui uno dei migliori della classe), Lorella ha esonerato Sarah e Anna ha fatto lo stesso con Holy Francisco.

Anche Matthew era tra i titolari in bilico ma il giorno in cui si è svolta la registrazione non era in studio per lutto: è stata la sorella del cantante ad informare i fan della scomparsa della nonna tramite i social network.

Docenti decisivi per il futuro ad Amici

Dei sei allievi che rischiavano la sfida immediata soltanto tre l'hanno affrontata: le anticipazioni fanno sapere che il 26/11 andrà in onda la prima doppia eliminazione di quest'edizione di Amici, una per categoria.

La ballerina Chiara ha perso il confronto con Lucia: è stato Garrison a premiare il talento esterno alla scuola e non la titolare del team capitanato da Emanuel Lo.

La cantante Stella ha avuto un faccia a faccia con Martina e ne è uscita sconfitta: anche l'alunna di Anna Pettinelli, dunque, ha dovuto lasciare il programma e il banco che ha ottenuto a metà settembre.

Nicholas, invece, è andato in sfida per volere di Raimondo Todaro ma la giurata Nancy Berti non è riuscita a dare un verdetto.

Il danzatore è in stand-by fino alla prossima settimana, quando cercherà di riconfermarsi nella classe esibendosi in una prova comparata contro Michele, il suo avversario.

I migliori e peggiori nelle gare di Amici

Le eliminazioni di Chiara e Stella hanno portato all'ingresso nella scuola di due nuove allieve: la cantante Martina e la ballerina Lucia.

Un talento amatissimo dal pubblico che ha perso temporaneamente la maglia da titolare, invece, è Holden: Rudy Zerbi ha deciso di punire il suo alunno perché secondo i ragazzi stessi è colui che collabora meno nelle faccende domestiche.

La produzione di Amici si è lamentata della scarsa pulizia della casetta e per questo ha chiesto ai prof di pensare ad un provvedimento disciplinare per chi fa meno rispetto agli altri.

Simone, invece, ha riconquistato la felpa dopo tre settimane: Emanuel Lo ha deciso di dare fiducia al danzatore sperando in un suo miglioramento.

Le gare della decima puntata, infine, sono state giudicate da Rebecca Bianchi e dal duo Orietta Berti e Stash.

Mew è risultata la migliore tra i cantanti con la cover di "Ovunque sarai", Dustin il ballerino con il voto più alto: fanalini di coda in queste classifiche sono stati Holy Francisco e Gaia.