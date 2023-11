Dopo aver assistito al confronto tra Mirko e Perla al Grande Fratello, Greta si è lasciata andare a diversi commenti. La ragazza si è schierata dalla parte del fidanzato, dicendosi pronta a difendere il loro amore, anche quando Vatiero entrerà nella casa come concorrente. Un paio di giorni fa, però, la tentatrice ha usato Instagram per far sapere che se Brunetti dovesse tornare con la sua ex per lei non ci sarebbe nessun problema perché l'importante è che sia felice.

Le parole di Greta prima della puntata

Le lacrime che Mirko ha versato al GF dopo essersi confrontato con Perla hanno commosso i telespettatori, che non vedono l'ora di assistere all'ingresso della ragazza nella casa come concorrente ufficiale.

Quando in rete ha cominciato a circolare la notizia che Vatiero sarebbe entrata nel cast del reality-show Greta si è lasciata andare ad un commento che ha lasciato i fan senza parole.

Nel rispondere a chi le ha chiesto come reagirebbe se Brunetti avesse un ritorno di fiamma con la sua storica ex, infatti, Rossetti ha detto: "Se tornano insieme? Non c'è problema. Saranno fatti loro". "Ricordatevi che l'importante è essere felici nella vita", è questo il messaggio che alcuni follower hanno scovato sui social con circa due giorni di ritardo rispetto a quando Greta lo ha scritto su Instagram.

Il 'triangolo' di Temptation Island tiene banco al GF

Non è la prima volta che Greta commenta in modo strano quello che accade nella casa del GF: qualche settimana fa, ad esempio, la ragazza ha scritto "lui la ama ancora" sotto a un video dedicato alla commozione di Mirko per la lettera che gli ha inviato Perla.

Su Instagram, però, la tentatrice si mostra anche sicura della sua relazione e pronta a tutto pur di difenderla dall'"intromissione" dell'ex fidanzata di Brunetti. "Amore stai tranquillo, io sono felice se tu sei felice. Sei un uomo con la U maiuscola e io ti sosterrò finché lo vorrai", ha fatto sapere Rossetti al termine della puntata del reality del 13 novembre.

Tra i fan c'è anche chi pensa che Greta non perderà l'occasione per punzecchiare Perla quando entrerà in gioco, un po' come ha fatto con Angelica quando l'ha vista avvicinarsi un po' troppo a Mirko nonostante sia impegnata.

Il crollo di Brunetti dopo il faccia a faccia al GF

Il triangolo che è nato nell'ultima edizione di Temptation Island continua a tenere banco su Canale 5: anche se sono passati mesi da quando è andata in onda la puntata finale del reality condotto da Filippo Bisciglia in tv e sul web si parla ancora di Mirko, Perla e Greta.

Il giovane sostiene di essere innamorato solo di Rossetti ma le lacrime che ha versato durante e dopo la diretta del GF del 13 novembre potrebbero nascondere un sentimento ancora vivo per l'ex fidanzata. "Se lei mi chiedesse di scalare una montagna lo farei", ha detto Brunetti nel corso del confronto che ha avuto con Vatiero l'altra sera. Quello che il ragazzo ancora non sa è che presto Perla andrà a vivere tra le mura di Cinecittà.