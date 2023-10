Sta facendo discutere il bel gesto che Perla ha fatto per l'ex Mirko nel corso della puntata del Grande Fratello del 26 ottobre. Sia nella casa che fuori, infatti, sono in molti a pensare che la giovane Vatiero sia ancora innamorata di Brunetti e le lacrime che ha versato leggendogli una toccante lettera lo confermerebbero. A sorpresa, però, anche Greta ha espresso la stessa opinione: commentando un post Instagram dedicato ai due ex di Temptation Island, infatti la giovane ha sostenuto che anche il romano proverebbe ancora qualcosa.

Aggiornamenti sui personaggi del GF

Dopo essere andata contro Perla su Instagram parlando di mosse studiate per fare hype, Greta sembra aver cambiato idea.

Alcuni siti di Gossip, infatti, il 27 ottobre stanno riportando l'inaspettato commento che la single di Temptation Island ha fatto sui social dopo aver assistito al momento dedicato a Mirko e alla lettera della sua ex fidanzata.

Sotto a un video nel quale viene sottolineato che Brunetti avrebbe a stenti trattenuto le lacrime ascoltando le belle parole che gli ha dedicato Vatiero, si può leggere il parere di quella che sarebbe l'attuale compagna del romano. "Lui la ama ancora", ha fatto sapere Greta.

La smentita del concorrente

A poche ore dalla 14^ puntata del GF, dunque, fan e non solo stanno rivalutando la situazione che si è venuta a creare tra le mura di Cinecittà.

Se in un primo momento in tanti pensavano che fosse solo Perla quella ancora innamorata, da giovedì scorso c'è chi sospetta che anche Mirko potrebbe provare qualcosa di forte per la donna con la quale ha fatto coppia per 5 anni.

Tra quelli che la pensano così, c'è anche Greta, che sui social network scrive chiaramente che Brunetti amerebbe ancora la giovane Vatiero e che la conferma di questo arriverebbe dalle reazione che ha avuto alla lettera.

Con questo commento postato su Instagram, dunque, la single di Temptation Island da una parte prende le distanze dal fidanzato e dall'altra mette le mani avanti su quello che potrebbe accadere se Perla diventasse davvero una concorrente del reality-show, come si vocifera da qualche giorno.

Le possibilità sul futuro al GF

A favorire un riavvicinamento tra i due protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island, potrebbe essere l'ingresso di lei nella casa del GF.

"Lì dentro vorresti Perla o Greta?", ha chiesto Signorini a Mirko. Dopo che lui ragazzo ha risposto a fatica che preferirebbe rivedere Rossetti, Alfonso affermato: "Ah Greta? Bene, noi ti manderemo Perla".

Ad oggi, però, non si sa se Vatiero diventerà davvero una concorrente, oppure se nelle prossime puntate potrebbe ricoprire il ruolo di ospite per un confronto, esattamente come ha fatto la tentatrice lunedì scorso.

A mettere bocca in questa già intricata situazione, è stato anche il giovane che Perla ha frequentato subito dopo la rottura con lo storico compagno. In una Story che ha postato su Instagram il 26 ottobre, infatti, Igor Zeetti ha scritto: "Ora si è capito perché è finita la nostra frequentazione, è tutto chiaro. Ricordatevi di essere sempre sinceri con le persone che vi danno il cuore e si mettono in gioco per voi".