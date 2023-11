Nella quarta stagione di Terra amara verrà ritrovato il corpo senza vita di Demir, vicenda che farà vivere a Züleyha delle emozioni contrastanti. Ovviamente sarà dispiaciuta per la sua morte, ma non potrà fare a meno di pensare a tutte le cose brutte che le ha fatto nella sua vita, per questo quando lo saluterà per l'ultima volta gli dirà ciò che pensa veramente sul suo conto, ribadendogli però che è stato un ottimo padre e che i suoi figli per questo lo onoreranno sempre.

Züleyha scopre che l'ex di Demir ha provato a togliersi la vita

Dopo la scomparsa di Demir da Villa Yaman Züleyha vivrà un turbinio di emozioni.

Inizialmente sarà innamorata e disperata per la sua scomparsa, poi il suo atteggiamento cambierà quando scoprirà l'ennesima malefatta del marito.

Grazie al racconto di due donne che giungeranno a Villa Yaman, Züleyha scoprirà che il marito ha condotto al suicidio una ex fidanzata di nome Hülya. I due stavano insieme da giovani, più o meno quando avevano una ventina d'anni, ma lui improvvisamente la lasciò per sposare un'altra donna e lei dalla disperazione si lanciò dalla finestra del quarto piano del palazzo in cui abitava.

Züleyha scopre che Demir è morto

Züleyha avrà conferma della cosa proprio dalla viva voce di Hülya, che andrà a trovare a Smirne. La ragazza, così, avrà la conferma che il marito ha da sempre un animo malvagio e la cosa non farà altro che allontanarla da lui.

Quando riceverà la notizia del ritrovamento del suo corpo, nonostante tutto, si dispererà, anche perché avrà la conferma di essere da sola anche a crescere i suoi due bambini. Ad ogni modo dovrà farsi forza anche per organizzare i funerali, che proprio per suo volere saranno in forma strettamente privata.

Züleyha dà il suo addio a Demir

Si ritroveranno in cimitero e dopo la sepoltura Züleyha vorrà dedicare il suo personale addio a Demir. Nonostante il momento molto triste, non si risparmierà davanti alla tomba di Demir e avrà voglia di esternargli ciò che sente veramente.

"Se dovessi contare i peccati che dovrei perdonarti, credo che non saprei quantificarli.

Lo sai anche tu Demir quanto mi hai deluso e sinceramente l'hai fatto molte volte", dirà Züleyha con tono deciso e senza versare una lacrima. Forse Züleyha avrebbe voluto dirgli quelle parole vis-à-vis, ma ormai questa possibilità è tramontata. Ovviamente Züleyha non si dimenticherà di quello che Demir ha fatto per Adnan e Leyla, alla fine per loro è stato un bravo padre e prometterà che i loro bambini faranno qualsiasi cosa per onorarlo.

Züleyha guarderà la tomba del marito e gli darà il suo saluto: "Addio Demir, tutto il male che mi hai fatto nella vita ora lo seppellisco qui con te".