Scoppia la polemica tra i fan di Terra amara per l'eccessiva durata della fortunata soap opera nella fascia serale di Canale 5.

A distanza di un po' di settimane dal debutto della serie turca nella prestigiosa fascia del prime time, numerosi fan e spettatori continuano a sostenere che la messa in onda ben oltre la mezzanotte sia una mancanza di rispetto nei confronti di quelle tantissime persone che non possono seguirla fino alla fine dovendo alzarsi presto l'indomani per questioni di lavoro.

Scoppia la polemica dei fan per l'eccessiva durata domenicale di Terra amara

Dopo il grande successo della soap nella fascia del primo pomeriggio Mediaset ha scelto di programmare sette appuntamenti speciali nel palinsesto serale, con puntate extra-large della durata di circa tre ore.

La messa in onda è prevista dalle 21:30 alle 24:30 circa, con ben tre episodi di fila che si aggiungono a quelli trasmessi nel daytime feriale e alla puntata speciale di due ore in onda al sabato pomeriggio, prima dell'inizio di Verissimo condotto da Silvia Toffanin.

La programmazione serale ben oltre la mezzanotte non ha però reso felici tutti gli spettatori e fan, molti dei quali sostengono che sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti di coloro che di lunedì mattina devono svegliarsi presto per motivi lavorativi.

'Zero rispetto per chi lavora', la durata della soap in prima serata scatena critiche

"Trovo questa programmazione serale decisamente irrispettosa nei confronti delle persone anziane che si sono affezionate alla serie e di tutti coloro che di lunedì mattina devono svegliarsi presto e si perdono scene clou per questa durata eccessiva", ha sbottato un utente puntando il dito contro i vertici del Biscione.

"Ma non si può chiudere la puntata entro le 23:30 massimo come fanno le fiction di Rai 1? Perché Mediaset deve sempre esagerare?", ha commentato qualcun altro sui social.

"Zero rispetto per chi lavora e non può restare sveglio fino alla mezza per seguire i tre episodi. Basterebbe mandarne due e risolvere il problema", scrive ancora un altro utente.

Buoni ascolti per le puntate serali della soap opera turca su Canale 5

Del resto l'appuntamento con la soap opera turca nasce per la fascia del pomeriggio, motivo per il quale c'è chi sostiene che Mediaset avrebbe potuto tranquillamente continuare a trasmetterla solo in daytime, senza puntare sugli episodi serali.

Intanto gli ascolti continuano ad essere positivi: le prime due puntate nello slot di prime time hanno registrato una media di oltre due milioni e mezzo di telespettatori su Canale 5, pari ad uno share che ha superato la soglia del 15% con picchi del 20% durante la messa in onda.