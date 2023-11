Le anticipazioni di Uomini e donne per la settimana che va dal 20 al 24 novembre rivelano che la presenza di Armando Incarnato attirerà subito l'attenzione di Cristina, la quale si dirà pronta a riprendere in mano le redini del loro rapporto, anche se lui rifiuterà. Intanto Ida Platano, dopo aver fatto il proprio arrivo sul trono, si rifiuterà di far pace con la "nemica" Roberta Di Padua e a quel punto interverrà Maria De Filippi che non si farà problemi a bacchettarla.

Cristina rivuole Armando: anticipazioni Uomini e donne fino al 24 novembre

Il ritorno di Armando sarà subito accompagnato da nuove discussioni, in particolar modo quando Cristina si dirà pronta a rimettersi in gioco per cercare di riconquistarlo.

La dama vuole riprendere la loro frequentazione e, durante il confronto in studio, emergerà che lo ha cercato anche questa estate con un numero sconosciuto. Cristina ammetterà di voler uscire dal programma assieme ad Armando e provare a conoscersi meglio fuori dal contesto televisivo, ma lui rifiuterà la proposta.

Emanuela e Marco, intanto, comunicheranno che tutto sta procedendo nel verso giusto: i due intendono portare avanti la loro frequentazione e capire se ci sono le basi per poter uscire insieme dalla trasmissione.

Ida Platano rifiutata da alcuni nuovi pretendenti in studio

Le anticipazioni delle nuove puntate previste dal 20 al 24 novembre in tv, inoltre, rivelano che si assisterà anche al rientro di Ida Platano nelle vesti di tronista.

L'ex dama del trono over accoglierà alcuni pretendenti in un "incontro al buio" e resteranno spiazzati dalla sua presenza in trasmissione. Al termine delle presentazioni, alcuni di questi corteggiatori preferiranno non restare in studio, ammettendo di essere un po' "spaventati" dal fatto che si trovano di fronte a una donna che già alle spalle un vissuto importante ed è mamma di un bambino.

Maria De Filippi interviene per bacchettare Ida Platano in studio

Intanto Roberta prenderà la parola per dire di essere contenta del ritorno di Ida e della possibilità che le è stata data come nuova tronista del programma. La dama napoletana ammetterà di non nutrire più alcun tipo di rancore nei confronti di Ida. Ma quest'ultima - al contrario - dirà di non riuscire a dimenticare le incomprensioni e le liti che ci sono state fra loro nel corso degli anni.

Ciononostante Roberta ammetterà di essere pronta a lasciarsi alle spalle il passato e a costruire un rapporto civile con Ida, la quale però rigetterà al mittente tale proposta. A quel punto Maria De Filippi interverrà per bacchettare la nuova tronista, ritenendo il suo comportamento esagerato nei confronti di Roberta Di Padua.