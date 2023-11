Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne del 28 novembre rivelano che Roberta e Alessandro sono usciti in esterna insieme ma, in studio, la dama ha scelto di chiudere la frequentazione e voltare pagina. Silvio, invece, ha ammesso di avere dei dubbi sul suo rapporto con Sabrina che, al contrario, ha ammesso di voler portare avanti la conoscenza.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza a cena insieme e scattano i baci

Per Roberta e Alessandro è giunto il momento di uscire insieme a cena fuori dallo studio del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

Le anticipazioni tratte dalle riprese di questo martedì pomeriggio rivelano che i due hanno ammesso di essere stati molto bene insieme: non sono mancati i baci e i momenti di tenerezza.

Alessandro, in studio, ha detto che non stava così bene da diversi mesi, senza risparmiare quindi una frecciatina alla sua ex fidanzata Ida Platano, con la quale ha chiuso la relazione lo scorso ottobre.

Tuttavia, durante il loro confronto in studio, il cavaliere napoletano ha ammesso che non intende precludersi una nuova conoscenza oltre a quella che sta portando avanti con Roberta.

Roberta chiude già con Alessandro

Maria De Filippi ha preso la parola per svelare che, al momento, la redazione saprebbe il nome della dama con la quale Alessandro desidererebbe uscire e alla quale vorrebbe lasciare il suo numero.

Lui, però, per il momento preferisce non svelarlo in studio e a quel punto Roberta ha scelto di chiudere la loro frequentazione.

Delusa dal comportamento di Alessandro, la dama napoletana ha preferito mettere fine al loro rapporto dopo appena un'esterna fatta insieme.

Silvio dubita sull'interesse di Sabrina nelle nuove puntate del talk show

Le anticipazioni tratte dall'ultima registrazione del talk show, inoltre, rivelano che Silvio e Sabrina si sono ritrovati al centro dello studio per un confronto e per fare il punto della situazione dopo le ultime incomprensioni che hanno messo a dura prova il loro rapporto.

La dama ha ammesso di essere disposta a continuare a portare avanti questa frequentazione mentre Silvio non ha nascosto i suoi dubbi. I motivo? I due non sono finiti a letto insieme e, secondo il cavaliere, non piacerebbe abbastanza a Sabrina. La dama ha però subito smentito le parole di Silvio, precisando che al contrario gli piacerebbe moltissimo, ma al momento riterrebbe ancora prematura questa cosa..

Barbara, invece, ha avuto modo di conoscere un nuovo cavaliere proveniente dalla Sardegna, col quale ha scelto di approfondire la frequentazione fuori dal programma.