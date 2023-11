L'appuntamento con Un posto al sole del 21 novembre si è concluso con l'accoltellamento di Lara Martinelli.

La donna è stata circondata in carcere da un gruppo di pericolose detenute che non si sono fatte problemi ad aggredirla, fino ad arrivare al momento in cui Gabriella ha sferrato le due pugnalate all'addome della nemica Lara.

Una scena che ha allarmato i fan, molti dei quali sono esplosi sui social ritenendo che sarebbe del tutto ingiusto assistere alla morte del personaggio di Lara per mano della spietata Gabriella.

Lara Martinelli viene accoltellata in carcere da Gabriella e rischia la vita

Nel cortile del carcere Lara si è ritrovata a doversi difendere dallo stesso gruppo di detenute che in passato aveva provato ad aggredirla.

L'ex compagna di Ferri si è ritrovata sola e ha sperato che l'arrivo di Gabriella potesse aiutarla ad uscire da quella situazione, ma non è stato così.

La donna ingaggiata da Marina non si è fatta problemi ad estrarre un coltello dalla sua tasca e ha colpito per ben due volte la sua nemica ferendola all'addome.

L'appuntamento su Rai 3 si è concluso con la scena di Lara che perdeva molto sangue e si accasciava sul pavimento del cortile del carcere, sospesa quindi tra la vita e la morte, in attesa che arrivassero i soccorsi.

'Lara non può morire così', i fan di Upas sbottano polemici sui social

Una sequenza particolarmente forte che ha scatenato subito una marea di polemiche tra i fan social della seguitissima soap opera dell'access prime time di Rai 3 e in tanti sostengono che non sia giusta una "fine del genere" per la ex compagna di Roberto Ferri.

"Lara non può morire così e uscire di scena, deve rimettersi in forma e continuare a dare filo da torcere a Marina", ha scritto un utente sui social.

"Non mi dite che Lara è morta dopo queste coltellate in carcere, non voglio crederci. La nostra regina non può andare via in questo modo", ha commentato qualcun altro dopo la messa in onda della fatidica puntata su Rai 3.

I fan della soap opera si augurano che Lara possa sopravvivere

"Ho provato dispiacere vedendo questa scena di Lara in tv. Spero che gli autori si siano inventati qualcosa di forte per non farla uscire di scena per sempre, non sarebbe giusto", scrive un altro spettatore sui social.

"Questa scena delle detenute che agiscono in gruppo contro Martinelli è stata davvero fastidiosa e disturbante. Lei non merita di morire in questo modo, spero in un miracolo", ha sentenziato ancora un altro appassionato della fortunata soap opera di Rai 3.

"Lara deve rimettersi in sesto e farla pagare a Marina e Roberto, proprio come ai vecchi tempi", è quello che si augura uno dei fan della soap ambientata a Napoli.