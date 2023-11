Le anticipazioni di Un posto al sole degli episodi in onda su Rai 3 da lunedì 27 novembre a venerdì 1 dicembre annunciano che Damiano sarà sospeso dal servizio e Viola accuserà Eugenio di volersi vendicare di lui [VIDEO]. Inoltre Eduardo deciderà di lasciare Napoli e Clara mediterà se seguirlo o meno, mentre Micaela e Michele inizieranno a lavorare insieme in radio e verrà subito fuori il carattere della giovane Cirillo.

Rosa dice a Giulia di essere infelice perché ha capito di non poter tornare con Damiano

Nella puntata di lunedì 27 novembre Rosa spiegherà a Giulia di essere infelice in quanto è consapevole di non potere più tornare insieme a Damiano.

Viola dovrà cercare di gestire una storia d'amore più complessa di quanto pensasse. Intanto Renda si troverà davanti a un dilemma: non tradire la polizia oppure rispettare l'amicizia che lo lega ad Eduardo. Inoltre Ida si muoverà per trovare un nuovo impiego che le consenta di guadagnare di più, intanto vorrà continuare a vedere Diego, il quale sembrerà provare qualche sentimento. Michele invece apprenderà che Micaela Cirillo potrebbe aiutarlo in radio.

Nell'episodio di martedì 28 novembre Clara sarà ancora scioccata per la scelta di Palladini di avere l'affidamento esclusivo di Federico. Nel frattempo Damiano prenderà una decisione che farà infuriare Nicotera, mentre Diego tenterà di riavvicinarsi a Ida, anche se nulla andrà come sperato.

In tutto questo Micaela declinerà la proposta di Filippo, ma Serena esorterà la sorella a cambiare idea.

Ornella ha problemi sul posto di lavoro

Secondo le anticipazioni di mercoledì 29 novembre Damiano sarà sospeso dal servizio e quindi Viola immaginerà che sia una mera vendetta di Eugenio, la verità però sarà diversa. Intanto Niko proverà a far trovare un punto di incontro ad Alberto e Clara, soprattutto per il bene di Federico.

I suoi sforzi però non avranno molto successo. Inoltre Micaela prenderà parte al provino come conduttrice al fianco di Michele.

Nella puntata di giovedì 30 novembre Rosa dovrà fronteggiare alcune problematiche di natura economica. Nel frattempo Sabbiese sarà prossimo a fare un'offerta importante alla giovane Curcio che potrebbe cambiarle la vita.

In tutto questo Ornella avrà un problema sul posto di lavoro, mentre la giovane Cirillo si attiverà per far capire sia a Filippo che Saviani che non è un tipo arrendevole.

Guido e Mariella discutono a causa di un problema di Lollo

In base agli spoiler di venerdì 1 dicembre Eduardo ha fatto la scelta definitiva di andare via da Napoli. Clara a questo punto mediterà se seguirlo o se rimanere in città. Intanto Michele e Micaela avvieranno il loro rapporto di collaborazione in radio, ma il forte carattere della ragazza verrà fuori con evidenza. Infine Guido e Mariella discuteranno nuovamente a causa di una questione scolastica che riguarderà Lollo.