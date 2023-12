Il giorno di Natale il palinsesto della rete Mediaset subirà delle modifiche sia in daytime sia nella fascia di prime time.

Al pomeriggio non ci sarà spazio per le soap così come non andrà in onda un nuovo appuntamento con Uomini e donne e il pomeridiano di Amici 23.

In prime time, invece, salterà l'appuntamento con il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini sostituito dalla messa in onda del concerto di Natale in Vaticano condotto da Federica Panicucci.

Elisa prende il posto delle soap, di Uomini e donne e di Amici 23 nella programmazione del 25/12

La programmazione di Canale 5 per la giornata di Natale prevede degli stravolgimenti fin dal mattino, dove è prevista la diretta della Messa seguita dal film Cristallo di rocca, che prenderà il posto di Forum.

Alle 13.40, invece, non ci saranno le nuove puntate di Beautiful e Terra amara, così come salterà l'appuntamento con Uomini e donne, il pomeridiano di Amici 23 e la soap opera spagnola La promessa.

Subito dopo il Tg5 delle 13.00 ci sarà spazio per la replica del concerto Buon Natale anche a te con protagonista Elisa, trasmesso per la prima volta nella serata del 24 dicembre sempre su Canale 5.

Un pomeriggio all'insegna della musica, quindi, che proseguirà poi alle 17.00 con la messa in onda del film Un Natale da corgi, che occuperà la fascia oraria di Pomeriggio 5.

Grande Fratello in pausa nella serata del 25 dicembre

Cambiamenti anche nella fascia serale di Canale 5, non ci sarà spazio per un nuovo appuntamento con il Grande Fratello. Il reality show condotto da Alfonso Signorini osserverà un turno di stop nella serata di Natale, mantenendo così la programmazione solo al sabato sera. Il prossimo appuntamento, infatti, è previsto sabato 30 dicembre in diretta, e sarà caratterizzato da una nuova eliminazione definitiva dal gioco.

Al posto del GF, nella serata del 25 dicembre andrà in onda il concerto di Natale in Vaticano condotto da Federica Panicucci con la partecipazione di tante stelle della musica italiana, tra cui Al Bano e Orietta Berti.

Da gennaio torna la doppia puntata serale del reality

Tuttavia i fan del reality show Mediaset possono stare tranquilli, perché a partire dal prossimo 8 gennaio 2024 sarà ripristinato l'appuntamento del lunedì sera.

La trasmissione condotta con buon successo da Alfonso Signorini con la partecipazione di Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli tornerà così ad avere il doppio appuntamento settimanale nella fascia serale di Canale 5: non solo di lunedì sera ma anche di giovedì. Dall'11 gennaio in poi dovrà sfidare l'atteso ritorno della fiction Doc 3 - Nelle tue mani, prevista su Rai 1.