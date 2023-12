Il Grande Fratello tornerà in onda in prima serata su Canale 5 sabato 23 dicembre, nel frattempo è in corso il televoto che vede protagonisti Greta, Marco e Federico. Stando a quanto emerso dagli ultimi sondaggi online fra i fan ad avere la meglio potrebbe essere Marco.

Grande Fratello, i sondaggi dei fan aggiornati al 19 dicembre

Nella scorsa puntata andata in onda sabato 16 dicembre 2023 al televoto sono finiti: Greta Rossetti, Marco Maddaloni e Federico Massaro. Si tratta di una nomination che comunque non porterà all'eliminazione di un concorrente, dato che il pubblico è chiamato a votare la persona che intende rendere immune alle nomination successive.

Stando a quanto riportato dal portale di sondaggi Grande Fratello Forumfree, dove alle ore 14 di questo martedì 19 dicembre hanno espresso la loro preferenza 1.400 persone, ad avere la meglio dovrebbe essere lo sportivo Marco Maddaloni: il 34.36% di chi si è espresso alla domanda su chi si vuole salvare ha infatti optato per lui.

Al secondo posto invece c'è Greta Rossetti con il 33.00%. Terzo posto e quindi a rischio per andare alla prossima nomination (la quale sarà eliminatoria) dovrebbe essere il nuovo entrato Federico, al momento preferito con il 32.64%.

Non resta che attendere la puntata di sabato 23 dicembre per scoprire se i sondaggi avranno o meno ragione.

Le ultime dalla casa del GF

Intanto nella casa del Grande Fratello, Federico Massaro ha rivelato di avere un interesse nei confronti di Anita Olivieri.

Il modello ha prima confessato i suoi sentimenti a Monia, per poi parlarne apertamente con la diretta interessata. Intanto lo stesso Federico Massaro ha rivelato che non si aspettava di finire al televoto e di esserci rimasto male. A dare manforte al modello è stata Fiordaliso, la quale lo ha spronato a non farsi abbattere.

C'è stato invece un momento di tensione invece tra Letizia e Beatrice Luzzi durante le prove del ballo natalizio. In particolare la giovane Petris è sembrata turbata da tale situazione. Così Giuseppe ha provato a sollecitarla, ma senza risultati, anzi lei ha risposto con aria scocciata: “Non ho voglia”. A quel punto Giuseppe, infastidito dalla risposta di Letizia, ha replicato: “Non puoi fare così, però, bella mia”.

Un confronto nelle scorse ore c'è stato anche tra Rosanna Fratello e Fiordaliso. Tutto è iniziato quando Rosanna ha detto a Fiordaliso di non essersi sentita accolta dagli altri inquilini. La cantante piacentina però si è detta in disaccordo con la collega, inoltre ne ha parlato con le altre inquiline che sono rimaste spiazzate.