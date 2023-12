Beatrice Luzzi in crisi dopo l'ultima puntata serale del Grande Fratello di lunedì 11 dicembre e pensa di abbandonare il cast del reality show.

Nella notte l'attrice ha avuto modo di sfogarsi con Monia e Fiordaliso svelando di non essere pronta ad andare avanti, perché dopo aver visto i suoi figli e in particolare il secondogenito, si sarebbe resa conto che non ce la fa più a stare senza di lei.

L'antefatto: la sorpresa dei figli di Beatrice durante l'ultima puntata serale

Durante l'ultima puntata serale del reality show, Beatrice ha avuto modo di rivedere i suoi due figli che le hanno fatto una sorpresa presentandosi all'esterno della casa di Cinecittà.

Un momento particolarmente emozionante per l'attrice, che non vedeva l'ora di riabbracciarli e ormai da diverso tempo chiedeva alla produzione di ricevere questo tipo di sorpresa.

I figli di Luzzi l'hanno spronata ad andare avanti e continuare il percorso all'interno della casa, fregandosene dei giudizi degli altri e in particolar modo le hanno consigliato di non dare retta a Massimiliano Varrese, suo "avversario" all'interno dell'abitazione.

Tra i due non c'è stato feeling e, anche nel corso dell'appuntamento di questa settimana, Varrese ha accusato l'attrice di sparlare degli altri concorrenti in piena notte, quando si tolgono i microfoni per coricarsi.

Beatrice Luzzi va in crisi nella notte al Grande Fratello e pensa di abbandonare

Sta di fatto che, dopo la sorpresa dei suoi figli Beatrice ha avuto un momento di crisi nella notte, svelando di essere propensa addirittura ad abbandonare il gioco. "Qui non posso proprio restare. La cosa che mi turba è che il mio secondogenito non ce la fa e me ne sono accorta", ha dichiarato l'attrice parlando con Monia all'interno della casa.

Successivamente Luzzi ha avuto modo si sfogarsi anche con un'altra sua amica all'interno del programma la cantante Fiordaliso.

"Mancano ancora diversi mesi, per i miei figli sono tanti", ha dichiarato l'attrice, confermando di fatto di essere stanca e preoccupata per i suoi figli che, da diversi mesi, se la stanno cavando senza poter contare sul supporto della loro mamma.

Fiordaliso chiede a Beatrice di non lasciare il programma

Immediata è stata la reazione di Fiordaliso che ha cercato in tutti i modi di farle cambiare idea, ricordandole che sono stati proprio i suoi figli a chiederle di non mollare la presa e di andare avanti, portando fino alla fine il proprio percorso.

"Dai che non manca molto, ti prego non devi uscire", le ha detto la cantante, consigliandole di pensarci su durante la notte prima di arrivare a una conclusione affrettata.