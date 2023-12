Con le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 previste durante il mese di gennaio in tv non si esclude che tra Vittorio e la sua ex Marta Guarnieri possa riaccendersi la fiamma della passione.

I due si ritroveranno a vivere insieme a Milano dopo che la donna ha scelto di rientrare dall'America per recuperare il tempo perso assieme ai familiari.

Matilde, intanto, partirà per il Giappone e deciderà di soggiornare lì per un po' di tempo, lasciando così "campo libero" ai due ex, i quali 'rischiano' di rivivere dei momenti di intimità assieme.

Marta torna e scatena il caos nella vita di Vittorio e Matilde

La puntata del 15 dicembre sarà quella segnata dal rientro in scena di Marta Guarnieri, pronta a riprendere in mano le redini della sua vita dopo essere stata in America per svariati mesi.

La donna avrà modo di rivedere anche il suo ex Vittorio Conti, dopo che era stata lei a decidere di troncare il loro matrimonio per iniziare il suo nuovo percorso di vita.

Nel frattempo, poi, Marta prenderà a cuore le vicende di suo cugino Tancredi che è stato lasciato dalla moglie e chiederà a quest'ultima di allontanarsi da Milano per un po' di tempo, convincendola a trasferirsi in Giappone.

Di conseguenza, Marta separerà Matilde da Vittorio dopo che i due avevano vissuto dei primi momenti di intimità assieme.

Vittorio può tradire Matilde e cedere alla passione con Marta ne Il Paradiso delle signore 8

L'assenza della Frigerio a Milano, a questo punto, potrebbe far riavvicinare Vittorio alla sua ex compagna, tanto da portarli a vivere nuovamente dei momenti di passione insieme.

Durante gli episodi del mese di gennaio, i due "ex" coniugi potrebbero ritrovarsi a letto insieme e ritrovare l'intimità di una volta che porterebbe Conti a tradire la sua nuova compagna Matilde, il cui rientro in città è previsto nel corso della stagione.

Un'eventuale riavvicinamento tra Marta e Vittorio non deluderebbe le aspettative dei tantissimi fan della coppia che, da tempo, chiedevano sui social di poterli rivedere assieme nelle trame della soap.

'Marta non può lasciarselo scappare', i fan sperano di rivedere la coppia insieme

"Il ritorno di fiamma che tutti stavano aspettando e adesso Marta non può lasciarselo scappare via", scrive un appassionato della soap su Facebook.

"Vai Marta, riconquista Conti e tornate ad essere i più belli del Paradiso", è il commento di un altro utente sui social.

"La coppia perfetta non esiste? Direi che Marta e Vittorio rappresentano l'eccezione e spero che gli sceneggiatori abbiano pensato ad un finale pregno d'amore per loro due", si augura ancora qualcun altro.