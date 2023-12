Le puntate di lunedì 18 e martedì 19 dicembre de Il Paradiso delle Signore saranno concentrate sul ritrovamento di una lettera misteriosa che sarà la grande protagonista di questa settimana natalizia. Sarà Clara a trovarla all'interno di un libro usato, che Conti intende donare alla clientela del grande magazzino. Ma chi sarà il mittente? La giovane Venere sarà convinta che la lettera sia stata scritta da un vecchio amore di Gianlorenzo Botteri, ma quando questi se la vedrà consegnare avrà una brutta reazione.

Dopo il ritorno di Marta e Adelaide, Villa Guarnieri sarà più movimentata che mai.

Le due ascolteranno la confessione di Tancredi, scoprendo tutte le malefatte che l'uomo ha rifilato a sua moglie Matilde. E mentre Marta e Vittorio si incontreranno, Adelaide informerà Marcello di non voler avere degli impegni sentimentali con lui.

Rosa si accinge a lavorare nel negozio, rendendo felice Irene.

Tancredi rivela a Marta e Adelaide ciò che ha fatto alla moglie

Nell'appuntamento di lunedì 18 dicembre vedremo Marta aggirarsi nuovamente per Villa Guarnieri, come ai vecchi tempi. L'ex moglie di Vittorio avrà modo di fare quattro chiacchiere con Flora, in modo da conoscere al meglio la futura sposa di suo padre Umberto. Sarà così che Marta verrà messa al corrente della relazione tra il suo ex e Matilde, nonché moglie di suo cugino Tancredi.

Intanto quest'ultimo vuoterà il sacco, rivelando a Marta e Adelaide la verità sull'incendio alla Fabbrica Frigerio.

Marcello avrà modo di rivedere Adelaide: ultimamente il giovane Barbieri fa fatica ad avvicinarla.

Spazio anche a Rosa e Clara. La nipote di Armando non sembrerà riuscire a trovare un buon impiego, mentre Clara troverà una misteriosa lettera all'interno di un libro che essere sembra indirizzata allo stilista Gianlorenzo Botteri: chi sarà il mittente?

Secondo la giovane Venere potrebbe essere un suo vecchio amore.

Adelaide rompe con Marcello, Irene contenta che Rosa aiuti in negozio

Nella puntata di martedì 19 dicembre Adelaide Di Sant'Erasmo non avrà intenzione di stare a guardare che la sua famiglia sia oggetto di scandalo perciò, in seguito alla scioccante rivelazione di Tancredi, la contessa deciderà di tentare il tutto per tutto.

Nel frattempo Clara convincerà Maria a consegnare la lettera a Gianlorenzo, ma la reazione dello stilista sarà alquanto negativa.

Rosa accetterà la proposta dello zio, ossia di lavorare a part-time al Paradiso delle Signore. La notizia non potrà che rendere estremamente contenta Irene, la quale avrà bisogno di aiuto al negozio specialmente durante il periodo di Natale.

Matteo vorrà fare un dono a sua madre Silvana per questa ragione chiederà a Concetta di ricamare le iniziali della donna sul foulard che le comprerà in occasione del Natale. Intanto Marcello si renderà conto di un'amara verità: Adelaide non vuole continuare la relazione con lui.

Per Marta e Vittorio arriverà il momento di ritrovarsi faccia a faccia.

Ipotesi su Matteo e Maria: lei potrebbe lasciare Vito poco prima del matrimonio

In questa stagione della daily soap è nato un triangolo amoroso che ha portato Maria Puglisi ad essere contesa sia da Vito che da Matteo. Pur avendo detto di sì alla proposta di matrimonio di Lamantia, nelle prossime puntate potrebbe esserci una svolta inaspettata nella vita sentimentale di Maria. Il matrimonio, come rivelato nelle precedenti puntate, si terrà il 4 maggio e in tale data la soap potrebbe essere già conclusa (tra l'altro è sabato). Non è da escludere che poco che il finale di stagione possa concludersi con Maria che cambia idea e annulli il matrimonio per stare con Matteo.