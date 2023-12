Negli episodi de Il Paradiso delle Signore in onda dal 18 al 22 dicembre Matilde seguirà il consiglio di Marta e si trasferirà in Giappone.

Adelaide inoltre non avrà alcuna intenzione di proseguire la sua relazione con Marcello, il tutto mentre Maria si sentirà confusa di fronte al regalo che Matteo ha scelto di farle in vista del Natale non sapendo se accettarlo oppure no.

Marta decide di conoscere meglio Flora

Marta ritornerà a Milano ed apprenderà subito della frequentazione tra Matilde e Vittorio, a questo punto sceglierà di conoscere meglio Flora.

E mentre per Marcello giungerà il momento di trascorrere del tempo con Adelaide, in sartoria tutti saranno contenti dell'idea di Conti di donare libri di seconda mano ai clienti. In uno di questi Clara rinverrà una missiva e si convincerà che sia stata scritta da un'ex fidanzata a Gianlorenzo Botteri. La Contessa e Marta invece saranno scioccate di fronte a Tancredi, che racconterà cosa è successo con la moglie.

Nel frattempo Maria darà a Botteri la misteriosa lettera, il tutto mentre Armando inviterà Rosa a dare una mano in magazzino. Irene ne sarà particolarmente felice, dato che il lavoro in vista delle festività natalizie si preannuncia parecchio faticoso. La Contessa Di Sant'Erasmo invece non avrà alcuna intenzione di proseguire la storia con Barbieri.

Adelaide esorta Marta a raccontare al padre della relazione avuta in America

Sia il ritorno di Adelaide che la mancata proposta di matrimonio porteranno la giovane Ravasi a chiedere conforto a Guarnieri. Intanto Maria compirà un gesto carino all'indirizzo di Matteo, il tutto mentre Marcello non vorrà arrendersi nonostante Adelaide l'abbia respinto preparandole una sorpresa.

Spazio poi a Marta, che dopo aver scelto di supportare Tancredi accertandosi che Conti e Frigerio non stiano più insieme, si confronterà con Matilde consigliandole di allontanarsi dalla città e di trasferirsi in Giappone. La donna seguirà il piano lasciando di fatto Tancredi senza parole.

Nel frattempo Umberto si ingelosirà non vedendo Adelaide rientrare durante la notte.

Quest'ultima spronerà poi Marta a parlare al padre della storia d'amore che ha avuto negli Stati Uniti.

Portelli invece apprenderà che Puglisi ha deciso di fare incidere sul foulard le iniziali della madre e deciderà di farle un dono. Questo gesto però finirà per confondere la ragazza. In tutto questo in sartoria si presenterà un bambino che si scoprirà essere legato a Botteri, il tutto mentre Salvatore verrà a conoscenza del fatto che Elvira trascorrerà le feste insieme alla famiglia di Tullio.

Programmazione della soap ferma durante il periodo natalizio

La puntata di venerdì 22 dicembre sarà l'ultima inedita ad essere trasmessa nel 2023. La Rai ha infatti deciso di interrompere la programmazione durante il periodo natalizio.

Solo da martedì 2 gennaio 2024 la soap che vede come protagonisti Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi, Vanessa Gravina e Flavio Parenti riprenderà regolarmente la propria messa in onda.