Nella giornata di mercoledì 17 gennaio 2024, il Grande Fratello ha annunciato un premio per i veterani di questa edizione, regalando loro una giornata in spa. Tuttavia, sempre nella giornata del 17/01, c’era la tumulazione del padre di Beatrice. Rientrata in casa, la donna è scoppiata a piangere, scusandosi con la sua famiglia per non essere stata presente.

Grande Fratello, Beatrice in lacrime si scusa con i suoi cari

Tutto è avvenuto quando il Grande Fratello ha annunciato che, dopo quattro mesi di resistenza in casa, Anita, Beatrice, Fiordaliso, Giuseppe, letizia, Massimiliano, Paolo, Rosy, Vittorio e Grecia, potevano godersi un pomeriggio in assoluto relax in una spa.

Appena rientrata in casa però Beatrice si è rivolta in lacrime ai suoi familiari, dicendo: “Vorrei scusarmi con la mia famiglia, per non essere stata con voi in un momento così delicato ed essere invece uscita fuori a fare una cosa di cui, come ben sapete, non avevo voce in capitolo. Mi dispiace tanto, è veramente troppo. Capisco che un conto è rimanere in casa, un altro è andare in spa”. Luzzi ha infatti fatto riferimento al fatto che, nonostante ci fosse la sepoltura del suo amato papà, lei è rimasta in casa del GF e, anziché rimanere da sola, è stata quasi costretta ad uscire per andare alla spa, una cosa già decisa dagli autori del Grande Fratello. A dare sostegno alla sua amica, è stata Fiordaliso, la quale ha cercato di tranquillizzare Beatrice, dicendole di non prenderla così male e che i suoi parenti sanno benissimo come funzionano le cose in un programma e che certe cose si è obbligati a farle.

La cantante ha poi sentenziato dicendo: “Abbiamo solo fatto un bagno. Dai su ti prego per favore, perdonati un po’ che è la cosa giusta. Non devi colpevolizzarti, stai a sentire me che ti voglio bene”.

Sondaggio sul meno preferito della casa del GF

Sul portale Grande Fratello Forumfree, è aperto un sondaggio per scoprire il meno preferito della casa del GF.

Alle 10:50 del 18 gennaio 2024, hanno espresso la loro preferenza 623 utenti, votando con un 24.88% per Anita Olivieri, risultando dunque la meno preferita degli utenti social. Al secondo posto c’è poi Beatrice, con il 16.85% di voti, seguita da Giuseppe, con il 14.61%. Quarto posto per Paolo, votato con il 10.91%, mentre Letizia invece con il 9.15%.

Sesto posto per Massimiliano, con il 5.46% di voti, seguito da Stefano Miele, con il 2.89% di voti sfavorevoli. Pari merito invece per Perla Vatiero e Rosy Chin, entrambi votati con il 2.73%, mentre Federico Massaro raggiunge il 2.25% di voti. Dodicesimo posto per l’attrice Grecia Colmenares, la quale non convince l’1.28% di utenti, mentre Marco Maddaloni invece raggiunge lo 0.96% di voti. Pari merito anche per Greta e Fiordaliso, entrambi sfavoriti con lo 0.80%. Chiudono la classifica Monia, con lo 0.64% di voti e Vittorio, ultimo in lista con lo 0.48%.