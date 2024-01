L'amicizia tra Perla Vatiero e Giuseppe Garibaldi, nata nelle ultime settimane al Grande Fratello, continua ad essere oggetto di discussione sui social.

Nelle scorse ore, la giovane ha di fatti deciso di raggiungere il 30enne calabrese per consolarlo in un momento di sconforto: la loro complicità non è passata inosservata sul social X dove in tanti rinvengono della malizia nei gesti d'affetto che i due si scambiano. Loro parlano di una bella amicizia ma gli utenti credono possa nascere qualcosa in più.

Perla e Giuseppe sempre più vicini

Nella giornata del 1° gennaio, Giuseppe Garibaldi ha avuto un momento di sconforto e si è rifugiato in camera.

Poco dopo è stato raggiunto da Perla Vatiero che ha immediatamente cercato di consolarlo: "Cos'è che ti preoccupa?". Anziché glissare il giovane ha ammesso: "Un po' il tutto". A quel punto la 25enne ha invitato il coinquilino a non dare troppo peso a quello che gli viene riferito sulla sua persona e a cercare di evitare i litigi con Beatrice Luzzi per portare avanti il proprio percorso in tutta serenità.

La chiacchierata fra i due coinquilini si è conclusa con un abbraccio.

La reazione di alcuni utenti del web

La vicinanza tra Vatiero e Garibaldi non è passata inosservata ai telespettatori del reality show.

In particolare sul social X sono arrivate delle critiche all'indirizzo di entrambi i concorrenti del GF. Un utente con sarcasmo ha affermato: "Sento già le urla". Un altro invece ha chiesto di moderare i termini nei confronti di Perla poiché non sta facendo nulla di male se non consolare un ragazzo con il quale ha stretto un bellissimo rapporto di amicizia.

Tra i vari utenti c'è anche chi ha sostenuto che Garibaldi si sia avvicinato a Perla solo per creare delle dinamiche ai fini del gioco.

Mirko Brunetti geloso di Garibaldi?

In occasione della 29^ puntata del GF, Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip in cui si nota Giuseppe Garibaldi ridere e scherzare con Perla Vatiero e Greta Rossetti (entrambe ex di Mirko Brunetti).

Quest'ultimo dallo studio ha chiesto la parola e ha sostenuto che Giuseppe agirebbe secondo lui con malizia e che sia il più stratega tra i suoi ex compagni d'avventura.

Tale insinuazione sembra avere ferito molto il 30enne calabrese che non si aspettava di ricevere una stoccata dall'ex coinquilino. A prendere le difese del concorrente ci hanno pensato le stesse Perla e Greta: entrambe hanno precisato di avere solo un rapporto di amicizia con Giuseppe ringraziandolo per avere avuto una parola di conforto per loro quando erano in difficoltà per via delle rispettive storie con Brunetti.