Con le prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8 previste dal 22 al 26 gennaio 2024 in prima visione assoluta non si esclude che Matteo Portelli possa decidere di non arrendersi con Maria e di mettersi in gioco per cercare di conquistarla e averla al suo fianco.

Dopo che la stilista ha confessato il suo vero sentimento nei confronti del contabile, il sospetto è che il fratellastro di Marcello possa voler mettersi in gioco per cercare di conquistarla completamente e portarla ad annullare le fatidiche nozze programmate con Vito Lamantia.

Maria Puglisi dichiara il suo sentimento a Matteo nei prossimi episodi della soap opera Rai

L'appuntamento con le nuove puntate della soap opera fino al 19 gennaio vedranno Maria e Matteo al centro delle trame, dato che i due vivranno un nuovo momento di passione insieme.

Maria si lascerà andare al sentimento che nutre nei confronti del giovane contabile, ammettendo per la prima volta che ha saputo far breccia nel suo cuore.

Al tempo stesso, però, la stilista non potrà non pensare al fatto di aver promesso amore ad un altro uomo: trattasi di Vito, con il quale sta progettando le nozze.

Per questa ragione Maria si ritroverà a vivere un momento di profonda crisi personale, tanto da decidere di non presentarsi al negozio e prendersi del tempo per se stessa.

Matteo non si rassegna con la stilista Maria: ipotesi Il Paradiso delle signore al 26 gennaio

Tale situazione, nel corso degli episodi della soap opera previsti dal 22 al 26 gennaio 2024, potrebbero spingere il giovane Matteo a non rassegnarsi nei confronti della stilista e a mettersi in gioco per cercare di non perderla.

Dopo la dichiarazione d'amore del tutto inaspettata da parte della Puglisi, Matteo si renderebbe conto che è giunto il momento di lottare per quelli che sono i suoi veri sentimenti e provare così ad avere la meglio in questa "sfida" con Vito.

Se in un primo momento Matteo aveva scelto di farsi da parte e rispettare la decisione della donna, da adesso potrebbe cambiare tutto e il giovane contabile si ritroverebbe così pronto a fare in modo che Maria possa concedergli una chance, prendendo in mano le redini della loro storia d'amore.

Il difficile passato di Matteo Portelli

Una svolta che permetterebbe al fratellastro di Marcello di poter essere finalmente felice e di lasciarsi alle spalle un passato che lo ha fatto soffrire moltissimo.

Il ragazzo, infatti, non ha mai superato l'abbandono da parte del padre che, dopo aver messo incinta la sua mamma, scelse di non prendersi le sue responsabilità per questo figlio in arrivo, scappando via e facendo perdere le sue tracce in maniera del tutto misteriose.