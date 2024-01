C'è grande attesa per il finale di My home my destiny e per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della soap turca. Le anticipazioni rivelano che Cemile tornerà a Istanbul e rivelerà di essere incinta, mentre Zeynep si sposerà con Baris e annuncerà l'inaugurazione di una fondazione in memoria di Remzi. Anche per Emine ci sarà un lieto fine, perché la figlia di Sultan andrà a convivere con Savas, mentre Gulbin, che voleva scappare in Germania, riceverà un'offerta di lavoro da sua sorella e non partirà più per la Germania.

Cemile torna a Istanbul, Zeynep e Baris si sposano

Nella puntata finale di My home my destiny verrà celebrato il matrimonio di Zeynep e, per l'occasione, Cemile tornerà dai suoi cari e annuncerà di essere incinta di suo marito Nuh. La cerimonia dei due avvocati segnerà uno dei momenti più emozionanti della serie e la coppia si prometterà amore eterno davanti ai familiari. Durante i festeggiamenti, la figlia di Sakine farà un discorso e rivelerà quali saranno i suoi progetti per il futuro. In particolar modo, Zeynep annuncerà l'inaugurazione di una fondazione dedicata alla memoria di suo fratello Remzi, prematuramente scomparso.

Emine dà una possibilità a Savas, Zeynep perdona Gulbin

Nel frattempo, l'amore trionferà anche per Emine e Savas.

La figlia di Sultan, dopo essere diventata molto amica del fratello di Baris e avere lavorato al suo fianco come assistente, deciderà di andare a convivere con il nipote di Ali Riza. La coppia vorrà darsi la possibilità di costruirsi una nuova vita insieme. Anche per Gulbin ci sarà una svolta, perché sua sorella la perdonerà.

In particolar modo, dopo essere stata scoperta la reale identità di Nesrin e del losco piano architettato con Tarik ed Ekrem, la figlia adottiva di Nermin deciderà di perdonare Gulbin e la convincerà a non andare in Germania. L'avvocato chiederà alla ragazza di rimanere a vivere a Istanbul, per occuparsi di un progetto importante.

Zeynep riesce a essere finalmente felice

Dopo una vita di sofferenze Zeynep riuscirà a trovare la sua strada e a lasciarsi alle spalle tutto il dolore provato fin da bambina. Nelle prime puntate di My home my destiny era stata rivelata l'infanzia difficile che la ragazza aveva dovuto affrontare, per via della prematura morte di suo fratello Remzi, a causa di una malattia e la scomparsa di sua sorella Gulbin, che era scappata da casa. Inoltre, Sakine aveva deciso di dare in adozione sua figlia a Nermin ed Ekrem. Anche il matrimonio combinato con Medhi aveva portato numerose sofferenze alla giovane ma, con la morte dell'ex marito, riuscirà finalmente a voltare pagina e a vivere serenamente il suo futuro con Baris.