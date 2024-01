Martedì 30 gennaio si è svolta una nuova registrazione di Uomini e donne, la prima delle due in programma questa settimana. Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha usato i social network per condividere le anticipazioni di quello che è successo in studio: Ida Platano continua la conoscenza con Mario Cusitore ma è turbata dalle segnalazioni che le arrivano su di lui, mentre Ernesto è rientrato nel parterre Over dopo aver interrotto il corteggiamento alla 42enne.

Gli spoiler sulle riprese del 30 gennaio

Sono terminate da poco le riprese di una nuova puntata di U&D: il cast si è ritrovato in studio a una settimana di distanza dall'ultima registrazione e ha aggiornato il pubblico su conoscenze e legami in bilico.

Ernesto Russo è tornato agli Elios ma non per corteggiare Ida. L'uomo è un nuovo cavaliere del Trono Over e d'ora in poi cercherà l'anima gemella seduto nel parterre. Platano, inoltre, si è arrabbiata con Mario per le segnalazioni che continuano ad arrivarle da parte di persone che lo avrebbero sentito di recente: l'ultima in ordine di tempo è quella di una ragazza che in passato avrebbe frequentato un ex ballerino di Amici (di cui non è stato fatto il nome). Cusitore si è rifiutato di ballare con la tronista, così Maria ha mandato in onda le esterne che lei ha fatto con Sergio e Pierpaolo.

Gli scontri tra le dame per Vicinanza

Da quando è rientrato nel parterre di U&D Alessandro è sempre stato al centro dell'attenzione: le conoscenze con Roberta e Cristina, infatti, hanno permesso al cavaliere di essere uno dei personaggi più discussi dell'ultimo periodo.

Di Padua e Tenuta, inoltre, non hanno risparmiato a Vicinanza critiche e frecciatine dopo che lui le ha lasciate: la prima ha addirittura abbandonato il programma per qualche settimana perché non riusciva ad accettare che l'imprenditore frequentasse un'altra donna.

Le due, però, si sono coalizzate anche quando hanno saputo che l'uomo è uscito a cena con Manuela, la quale non rispecchierebbe il suo tipo ideale soprattutto dal punto di vista fisico.

Il punto sul percorso di Ida sulla poltrona rossa

Sono passati più di due mesi da quando Ida ha esordito nel ruolo di tronista. In questi oltre due mesi la 42enne ha conosciuto diversi corteggiatori ma è stato Mario il primo ad aver attirato la sua attenzione: tra i due ci sono state belle esterne ma anche molte discussioni.

Nonostante Cusitore si sia tatuato il suo nome sulla mano, Ida è tornata spesso sulle segnalazioni che sono arrivate sul suo conto: la signora Mariangela ha inviato dei messaggi che si è scambiata con il pretendente e Ida è rimasta spiazzata nell'apprendere che si trattava di chat "intense", come quelle che ci sono tra due persone che si piacciono fisicamente.