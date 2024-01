La tormentata storia d'amore tra Roberto e Marina costituisce uno dei fulcri narrativi di 'Un posto al sole'. Innumerevoli sono state le occasioni in cui i due si sono separati per poi ritrovarsi, in un vortice di tradimenti, vendette e rivalse. Il tutto in un rapporto, oscillante tra odio e amore. Tra i tanti capitoli della loro relazione, la recente vicenda di Tommaso e Ida emerge come uno degli episodi più significativi, sebbene non rappresenti il punto più basso raggiunto dalla coppia. Una domanda, tuttavia, rimane frequente tra i fan: perché Roberto e Marina non hanno un figlio insieme?

A seguire proviamo a rispondere a questo interrogativo.

Marina ha perso il bambino a causa di Roberto

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e sua moglie hanno avuto figli da precedenti relazioni, ma non hanno mai condiviso un figlio insieme. In realtà in passato ci fu un periodo in cui Marina (Nina Soldano) rimase incinta di Ferri. In quel momento, l'uomo non era interessato a diventare padre nuovamente e venne a conoscenza della gravidanza solo successivamente.

È difficile immaginare come l'imprenditore avrebbe reagito se avesse conosciuto la verità fin dall'inizio. Tuttavia, in quel periodo, il comportamento crudele di Roberto ebbe un impatto e fu determinante nella perdita del bambino di Marina.

La roulette russa

In quel periodo, Roberto aveva un forte risentimento nei confronti di Marina Giordano e decise di ingannarla per punirla in un modo estremamente crudele. Lui le fece credere di essere coinvolto in un pericoloso giro clandestino di roulette russa. La donna, disposta a tutto per il suo amato, arrivò al punto di premere il grilletto contro sé stessa, salvo poi scoprire che era stata vittima di una messinscena orchestrata da Ferri per vendicarsi di lei.

Questo inganno gettò Marina in un profondo baratro di disperazione, che la portò all'alcolismo e culminò nella perdita del loro bambino.

La complessità della loro relazione è stata magistralmente descritta da Marina stessa in una lettera indirizzata a Roberto qualche anno fa. Con parole quasi profetiche, Marina espresse il destino amaro del loro legame: "Per noi non ci sarà mai felicità, Roberto.

Il nostro amore è pari al desiderio di distruggerci a vicenda".

Il futuro di Ida e Tommaso

Il recente sfogo di Filippo (Michelangelo Tommaso) ha posto nuovamente l'attenzione sulla questione di Tommy e di quanto sia sbagliato, sia legalmente che moralmente, quello che suo padre e la moglie stanno facendo.

Attualmente Roberto e Marina hanno deciso di sopperire alla mancanza di un figlio tutto loro prendendo sotto la propria custodia Ida (Marta Anna Borucinska) e il piccolo Tommy.

Al momento non ci sono anticipazioni che rivelino cosa accadrà tra i due, ma a quanto pare non ci potrà essere un lieto epilogo. I due sono andati troppo oltre per sperare in una pacifica convivenza con la ragazza, di contro quest'ultima non accetterà mai di farsi da parte e ciò, in futuro, finirà per inevitabilmente per deteriorare ulteriormente i rapporti tra i tre.