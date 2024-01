Armando Incarnato torna in studio a Uomini e donne ed esplode la polemica social tra i fan della trasmissione. In tantissimi non hanno gradito il rientro in studio del cavaliere napoletano che non ha perso occasione per puntare il dito contro il suo nemico Alessandro Vicinanza.

I due si sono ritrovati subito ai ferri corti, al punto che in tanti si augurano che Maria De Filippi possa valutare la decisione di cacciare via definitivamente Armando dal cast della sua trasmissione pomeridiana.

Armando rientra a Uomini e donne e attacca Alessandro

Dopo qualche settimana di assenza Armando è riapparso nello studio del talk show dei sentimenti di Canale 5 e non ha risparmiato delle stoccate ad Alessandro, che si è rimesso in gioco per cercare la sua anima gemella dopo l'addio con Roberta Di Padua.

Armando ha smascherato il suo "nemico" svelando che quando ebbe modo di partecipare ad una cena assieme ad Alessandro e Ida, ai tempi della loro relazione, il cavaliere ne avrebbe dette di tutti i colori sul conto di Roberta e Cristina.

Trattasi delle due dame con le quali ha provato a costruire una relazione in queste settimane in cui ha ripreso parte alla trasmissione.

Accuse alle quali Alessandro non ha voluto replicare, preferendo non dare corda alle provocazioni del cavaliere napoletano.

'Maria deve mandarlo a casa', scoppia il caos su Armando Incarnato

Sta di fatto che il modo di fare di Armando ha subito scatenato una marea di critiche e polemiche tra i fan social della trasmissione, molti dei quali ritengono che la trasmissione dovrebbe fare a meno definitivamente della sua presenza.

"Mandatelo a casa, per favore. Maria non deve più invitarlo in trasmissione, è fastidioso", ha scritto un appassionato del programma su Instagram.

"Maria caccia tutti tranne Armando e non capisco perché. Persino Gemma Galgani sta avendo meno visibilità" è il commento di un altro utente sui social.

"Armando è davvero una piaga per questa trasmissione.

Sta sempre lì a seminare zizzania e fare inciuci. Ma perché farlo tornare? Per quale motivo?" ha scritto un altro commentatore.

"Appena ha iniziato a parlare Armando ho cambiato canale, basta" sbotta qualcun altro sui social.

Armando assente nelle ultime due registrazioni

Intanto, le anticipazioni delle ultime due registrazioni del programma rivelano che non c'è stato spazio per la presenza di Armando in studio.

Il cavaliere non ha preso parte alle riprese del talk show e al momento non si sa se si tratta di una uscita di scena momentanea dal cast oppure un addio definitivo, come spererebbero la maggior parte degli appassionati del talk show di Maria De Filippi.