Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che andranno in onda nel preserale di Rai 3 da lunedì 15 a venerdì 19 gennaio 2024 annunciano che tra i protagonisti delle prossime trame ci sarà anche la giovanissima Irene (Greta Putaturo), il cui comportamento scostante e capriccioso finirà per dare qualche grattacapo ai suoi genitori. Raffaele (Patrizio Rispo) e suo figlio, nel frattempo, scopriranno che Ida (Marta Anna Borucinska) ha ceduto suo figlio per soldi rimanendone sconvolti. Come se non bastasse, Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) riuscirà a manipolare un’altra volta la ragazza, portandola a deludere nuovamente Diego (Francesco Vitiello).

Diego deluso da Ida, Ferri fa la guerra a Raffaele

Nelle prossime puntate della soap, Raffaele e Diego si ritroveranno ad indagare sul mistero legato ad Ida e finiranno per scoprire che ha venduto suo figlio in cambio di denaro. Nel frattempo Ida riceverà un’altra proposta da Marina e Roberto che accetterà, finendo per far storcere ancora il naso a Raffaele e Diego: se quest'ultimo rifletterà sulla sua relazione con lei, Raffaele, invece, si adirerà e non poco per come Ferri e sua moglie abbiano manipolato la mamma del piccolo Tommaso ancora una volta. Avrà così inizio una vera e propria guerra tra Roberto e Raffaele, il tutto mentre Ida comincerà a sentirsi sempre meno partecipe nella vita del figlio.

Serena e Filippo preoccupati per il malessere di Irene, Mariella dichiara 'guerra' a Guido

Problemi in famiglia Sartori. Il bizzarro comportamento della giovanissima Irene porterà i suoi genitori (Serena e Filippo) a preoccuparsi per lei. Guido (Germano Bellavia), nel frattempo, finirà per mettere in punizione sua moglie sul lavoro, facendola indisporre.

Mariella (Antonella Prisco), infatti, gli dichiarerà guerra tra le mura domestiche. Poco dopo Guido si ritroverà a pubblicare una lettera di scuse via social, ma anziché placare gli animi otterrà l’effetto opposto.

Eugenio interessato a Lucia, sorpresa per Nunzio

Viola Bruni (Ilenia Lazzarin) avrà non poche difficoltà con il giovanissimo Antonio (Eduardo Scafora).

Tra madre e figlio infatti la serenità sembrerà essere soltanto un lontano ricordo. E mentre Bruni dovrà riflettere su una nuova proposta di lavoro, il suo ex marito Eugenio (Paolo Romano) capirà di provare del crescente interesse verso Lucia Cimmino (Francesca Colapietro). Nunzio (Vladimir Randazzo), invece, riceverà una bellissima sorpresa durante la giornata mondiale dedicata alla pizza ma il momento di serenità durerà poco perchè il caffè Vulcano verrà preso di mira da alcuni soggetti tutt’altro che affidabili. Nunzio riuscirà a rimettere le cose a posto ma finirà per trovarsi in una situazione di grave pericolo.

Ipotesi sul futuro: Viola può rimanere incinta di Damiano, Eugenio può fidanzarsi con Lucia

Viola e Damiano, visto che ormai i piccoli Antonio e Manuel hanno scoperto la loro relazione, possono frequentarsi con più assiduità. Non si può escludere che Viola, nelle future puntate della soap, possa scoprire di essere in attesa di un figlio dal poliziotto Renda. Eugenio invece, preso atto della fine del suo matrimonio, ha deciso di voltare pagina e non si esclude che nelle prossime puntate dello sceneggiato possa fidanzarsi ufficialmente con Lucia Cimmino. Un'eventualità che aprirebbe nuovi scenari del tutto inaspettati.