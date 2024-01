Nello sceneggiato Un posto al sole il magistrato Eugenio Nicotera deciderà di dare una svolta alla propria vita e in particolare ci saranno degli sviluppi importanti nel corso della puntata del 17 gennaio. Il magistrato, reduce dall'addio alla moglie Viola, dirotterà il proprio interesse sulla collega Lucia Cimmino. Nel frattempo Raffaele e Diego apprenderanno che Ida è la vera madre del piccolo Tommaso.

Eugenio si avvicina a Lucia

Nel corso della puntata del 17 gennaio ci sarà spazio per le vicende personali di Eugenio Nicotera, che sarà deciso a gettarsi alle spalle le proprie ultime delusioni sentimentali.

Il pm mostrerà sempre più interesse nei confronti di Lucia. Quest'ultima, del resto, non ha mai nascosto un notevole interesse nei confronti di Nicotera.

Al contempo il piccolo Antonio continuerà a dare segni di disagio, mostrandosi particolarmente ostile nei confronti della madre, colpevole ai suoi occhi della distruzione della loro famiglia.

La verità di Ida delude Diego

Volati in Polonia per far luce sulla vicenda di Ida, Raffaele e Diego verranno a sapere che la giovane è la vera madre di Tommaso. I due scopriranno che la giovane in passato aveva venduto suo figlio a Lara per procurarsi del denaro per curare il padre.

Tale scoperta provocherà non poca delusione in Diego, il quale si renderà conto che la ragazza di cui è innamorato è una persona molto diversa rispetto a quel che sperava.

Intanto il giovane che suo padre Raffaele non potranno fare a meno di riservare una certa ostilità nei confronti di Ferri, il quale ha mentito e ha ingannato Ida. Quest'ultima, infatti, pur avendo commesso numerosi errori, come quello di vendere il bambino, è anche vittima degli eventi e in particolar modo di persone più furbe di lei.

Nunzio realizza un suo piccolo sogno

In un'altra storyline, nella stessa puntata, si vedrà Nunzio alle prese con la sfera professionale. In particolare si impegnerà a convincere Silvia ad inserire anche le pizze nel menù. Il ragazzo sarà ben fiero di realizzare un suo piccolo sogno, proprio nel giorno in cui a livello internazionale si celebra la festa della pizza.

Questa novità potrebbe anche incrementare il numero di clienti del Caffè Vulcano.

Un punto sul possibile futuro di Eugenio e Lucia

Eugenio di recente ha dovuto affrontare una dolorosa separazione. Sua moglie Viola, infatti, ha ammesso di non amare più il marito, avviando una relazione con Damiano.

Deluso dal tradimento, Eugenio ha mostrato una certa ostilità nei confronti della sua ex. Qualora dovesse avviare una relazione stabile con la dottoressa Cimmino, Eugenio potrebbe recuperare la serenità perduta.

È invece difficile se non impossibile ipotizzare un ritorno di fiamma fra Viola e Nicotera. I due, in passato, si sono tanto amati, ma ormai la professoressa Bruni pare sinceramente innamorata del suo nuovo compagno e quindi difficilmente potrebbe ritornare sui suoi passi.