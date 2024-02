La morte di Hakan in Terra amara segnerà un capitolo molto importante della soap opera. Le anticipazioni delle prossime puntate andate in onda in Turchia vedranno Zuleyha disperata in auto con Fikret, al quale chiederà tra le lacrime di guidare più veloce, sperando di arrivare in tempo all'ospedale. La responsabile di tutto questo dolore è Betul che, invece di uccidere la sua acerrima nemica, ha finito per colpire Hakan.

Terra amara anticipazioni, la morte di Hakan

Nelle nuove puntate della soap che andranno in onda su Canale 5 ci sarà la tragica morte di Hakan e la folle corsa di Altun e Fikret in auto per sperare di salvarlo.

Zuleyha avrà modo di rivederlo dopo che verrà a sapere che è rimasto in contatto con Abdülkadir e suo fratello. Conosceva molto bene il suo nascondiglio ed è per questo che lo aveva aiutato a fuggire dalla prigione. Altun sarà furiosa con lui e non riuscirà a perdonarlo, sentendosi tradita.

Hakan si intrufolerà nella villa per dare il suo addio a Zuleyha: "Sono venuto a salutarti, lascio Çukurova". Con tono dimesso, si scuserà con lei: "Sotto ogni cosa c'è sempre stata una verità, ed è che ti amo, non dimenticarlo mai", gli ha detto il giovane. Saranno le sue ultime parole, perché arriverà Betul, colei che gli toglierà la vita.

Zuleyha disperata in auto con Fikret: gli ultimi momenti con Hakan

Improvvisamente Betül spunterà da dietro una colonna con un'arma tra le mani. Già diverso tempo prima aveva progettato la morte di Zuleyha ma le cose non andranno come previsto. Il proiettile a lei destinato colpirà Hakan, che salverà Altun facendole scudo con il suo corpo.

Fikret e Vahap assisteranno all'accaduto senza poter fare nulla.

Betul scapperà e Fikret proverà a fermarla, ma Zuleyha lo pregherà di portare in ospedale Hakan. La loro sarà una folle corsa: ''Ti prego vai più forte'', griderà Altun mentre passerà gli ultimi momenti con il suo amore Hakan che, purtroppo, non ce la farà.

La sorte si accanisce contro Zuleyha

Sembra una maledizione quella di Zuleyha, che perde tutti gli uomini che ama dopo l'immane fatica fatta per avere un po' di serenità. Yilmaz è morto in un incidente in auto proprio poco prima di poter vivere il suo amore con lei, nonostante Demir abbia provato a salvarlo. Nemmeno Yaman è scampato, ucciso dagli uomini di Abdulkadir e rinchiuso in una cella frigorifera. Altun arriverà a pensare di portare sfortuna e si rassegnerà al suo destino. Nel gran finale di Terra amara Zuleyha si ritroverà sola, ma a capo di Cukurova, che la inonderà d'affetto. Adnan, nel frattempo diventato regista, celebrerà la sua tormentata storia famigliare con un film che avrà grande successo in tutto il mondo.