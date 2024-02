"Io non so più cosa fare, io non volevo neanche iniziare a parlare", con queste affermazioni Vittorio Menozzi si è detto stufo per la situazione che si è venuta a creare al Grande Fratello con Beatrice Luzzi. Il giovane ha spiegato che se fosse stato per lui neanche avrebbe fatto un primo passo verso la coinquilina, ma su consiglio di Stefano Miele ha agito per "galanteria".

Lo sfogo di Menozzi

In un video che sta circolando su X si vede Vittorio parlare con Greta, affermando: "Io non so più cosa fare, io non volevo neanche iniziare a parlare. Volevo facesse lei un passo verso di me.

Stefano mi ha detto ‘per galanteria prova tu, ma solo per galanteria'".

La conversazione fra i due concorrenti è proseguita, ma la regia ha censurato il discorso spostando l'inquadratura su un'altra zona della casa. L'audio è stato interrotto nel momento in cui il modello ha lasciato intendere di voler lasciare il programma perché esasperato, anche se Greta ha cercato di convincerlo a non prendere decisioni affrettate. Non è escluso che la regia abbia deciso di "censurare" il discorso fra i due per trattare meglio l'argomento nella puntata di lunedì 12 febbraio.

vitto e bea sta notte hanno litigato #grandefratello pic.twitter.com/u7BUSJm6Fg — gre || 🪩🐆 (@geminiqnx) February 10, 2024

Intanto secondo l'esperto di gossip Amedeo Venza, nella notte ci sarebbe stata una discussione piuttosto accesa fra Vittorio e Beatrice, anche se non ci sono delle prove video: nella casa infatti le telecamere vengono spente alle ore 2 di notte per poi riaccendersi alle 9, solo il giorno della puntata i riflettori vengono spenti alle 3 in modo da far vedere ai telespettatori le reazioni post-diretta dei concorrenti.

La ricostruzione dei fatti

Dalla puntata di lunedì 5 febbraio, nel rapporto tra Vittorio e Beatrice qualcosa è cambiato.

L'attrice ha avuto un discussione con Massimiliano Varrese e lo ha definito "non equilibrato". A quel punto il modello è intervenuto e si è dissociato dalle parole della coinquilina, ma quest'ultima non ha fatto digerito la presa di posizione di Menozzi.

Da quel momento tra i due è calato il gelo.

Nelle ore successive alla puntata, Vittorio si era confidato con Stefano Miele spiegando di non aver sbagliato nulla, ma di essere dispiaciuto per il trattamento ricevuto dalla 53enne. Inoltre Menozzi aveva spiegato che non voleva fare il primo passo per un chiarimento per non sembrare dalla parte del torto.

Dal canto suo anche Beatrice Luzzi - parlando con Federico Massaro - ha sostenuto che Vittorio non aveva mai preso le sue difese pubblicamente.