Si avvicina in momento in cui Zuleyha scoprirà che Mehmet Kara è in realtà Hakan in Terra amara e le anticipazioni degli episodi in onda giovedì 29 febbraio su Canale 5, sia al pomeriggio che in prima serata, saranno cruciali per mettere al loro posto diversi tasselli.

Kara vorrebbe trovare il coraggio di dire ad Altun chi è in realtà, ma viene fermato in tempo da Gungor, che gli consiglia di avere pazienza. Non ne avrà altrettanta Zuleyha, ormai assalita dai dubbi, tanto da chiedere a Fikret di indagare su di lui.

Terra amara: le puntate di giovedì 29 febbraio 2024

Zuleyha ha modo di incontrare dopo tanto tempo Erdil, ossia l'uomo che tentò di usare violenza su di lei quando fu rapita da Ozhan. Questa volta la donna ha intenzione di fargli pagare tutta la sofferenza e l'umiliazione che è stata a costretta a subire.

Hakan sfiorerà la morte per un soffio: nella sua macchina verrà messo un ordigno, ma lui riuscirà a evitare la tragedia, anche se per puro caso. Ciò che accadrà spaventerà molto Zuleyha, in ansia per le possibili conseguenze sui suoi figli. I dubbi che Mehmet le stia nascondendo qualcosa di faranno dunque sempre più forti. Dubbi che saranno condivisi - anche se già da tempo - da Fikret.

Nel frattempo, Gaffur e Rasit si sfideranno per ricoprire il ruolo di capo alla villa.

In città, ci sarà invece fermento per l'elezione del nuovo sindaco.

Zuleyha capisce che Mehmet la sta ingannando

A grande sorpresa, la mansione di consigliere comunale viene affidata a Lutfiye, che ne è entusiasta. A proposito di vittoria, invece. a villa Yaman è Gaffur che riesce ad avere la meglio. Fikret non nasconde la sua rabbia nei confronti di Abdulkadir, responsabile della morte di Fekeli.

Guai per Betul, che si rivolge a Colak per affrontare la citazione in giudizio da parte di Zuleyha. Il suo aiuto le costerà molto caro.

Infine Zuleyha inizierà a capire che Fikret la vuole solo aiutare e così gli affiderà il compito di scoprire cosa le sta nascondendo Mehmet, intuendo che la sta ingannando.

Un riepilogo sulle illusioni di Zuleyha

Non è la prima volta che Zuleyha mette da parte il proprio intuito per dare una possibilità a chi le sta vicino. Gli eventi però le hanno sempre dato ragione, non ultima la volta in cui Demir la tradì con Umit. Nonostante ciò è sempre pronta al perdono, anche al costo di mettere da parte se stessa.

Un atteggiamento che può essere spiegato con un possibile disagio psicologico nelle relazioni: volersi sacrificare per ottenere l'amore di qualcuno, a tutti i costi. Non a caso, Zuleyha è stata costretta a diventare grande troppo presto, in seguito alla prematura morte di suo padre, ciò le ha impedito di vivere l'età della spensieratezza.