Venerdì 9 febbraio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne, la seconda di questa settimana. Al termine delle riprese il blogger Lorenzo Pugnaloni ha usato i social network per anticipare che in studio si è parlato di Ida Platano che ha portato in esterna Pierpaolo e l'ha quasi baciato, mentre Mario Cusitore non era presente in studio, probabile dunque che la tronista non lo abbia cercato per riaverlo tra i suoi corteggiatori.

Ultimi aggiornamenti dagli studi Elios

Le prime anticipazioni che sono trapelate dagli studi di U&D alla fine della registrazione del 9 febbraio informano fan e curiosi del fatto che Ida è uscita in esterna sia con Luciano che con Pierpaolo: con il primo le cose non sono andate bene e la tronista ha interrotto la conoscenza, con il secondo c'è stato quasi un bacio.

Agli Elios, inoltre, non è stato fatto alcun accenno a Mario e alla sua assenza. Platano non ha avuto un ripensamento e continua a dire no a riprendere la conoscenza con il corteggiatore che ha eliminato la scorsa settimana.

Parterre senza Roberta e Alessandro

Alle ultime registrazioni di U&D non hanno partecipato due storici protagonisti del Trono Over: risale a circa dieci giorni fa, infatti, la notizia che Roberta e Alessandro hanno lasciato il programma insieme e per ora tra loro sembra procedere tutto a gonfie vele.

Prima che la dama e il cavaliere decidessero di uscire di scena in coppia, però, Maria De Filippi e gli opinionisti hanno cercato di farli ragionare a lungo su quanto la cosa migliore da fare fosse viversi lontano dai riflettori.

Di recente un altro personaggio molto discusso ha abbandonato il cast: l'8 febbraio Mario è tornato in studio per scusarsi con Ida, ma lei ha deciso di non perdonarlo e di prendersi altro tempo prima di decidere se continuare la loro conoscenza oppure no.

I dubbi della tronista sono legati principalmente alle tante segnalazioni che le sono arrivate sul corteggiatore, la maggior parte delle quali incentrate su messaggi che lui si sarebbe scambiato con altre donne quando era già in trasmissione.

Il trono di Ida tra dubbi ed emozioni

Ida è sul trono di U&D da circa tre mesi ma il suo percorso sembra ancora molto lontano dalla sua conclusione.

La 42enne ha dimostrato un forte interesse per Mario ma la frequentazione tutto ad un tratto ha subito un brusco stop.

Tra una discussione e l'altra con Cusitore, però, Platano ha conosciuto altri corteggiatori che hanno attirato la sua attenzione con gesti romantici e plateali: Pierpaolo, ad esempio, in esterna ha suonato il violino per lei e Ida si è commossa.

Anche Mario aveva spiazzato la tronista tatuandosi il suo nome sulla mano, ma questo non è bastato ad evitare che lei lo eliminasse una settimana fa per mancanza di fiducia.