Roberta Di Padua e Chiara Rabbi hanno partecipato a Uomini e donne nello stesso periodo, ma un'altra cosa che hanno in comune è l'interesse per Davide Donadei. Rispondendo alle domande dei follower su Instagram, Chiara ha ricordato il litigio che ha avuto in tv con la dama e ne ha approfittato per punzecchiarla dicendo che secondo lei si metterebbe spesso in mezzo a coppie già formate, cosa che la diretta interessata ha negato con forza in una recente intervista a Verissimo.

La stoccata alla dama su Instagram

Chiara è stata interpellata su Instagram per una cosa che Roberta ha dichiarato a Verissimo, ovvero che non si sarebbe mai intromessa nelle relazioni di altri.

La dama di Uomini e donne ha risposto così quando Silvia Toffanin le ha chiesto se si è mai scritta con Alessandro nel periodo in cui lui era legato a Ida: "Mai, non mi metto in mezzo alle coppie già formate".

Quest'affermazione ha attirato l'attenzione dei fan del dating show, che ricordano che nel 2022 si è parlato per tanto tempo del triangolo Roberta-Davide-Chiara: poco dopo aver rotto con la fidanzata, il tronista ha corteggiato Di Padua e pare abbia avuto un breve flirt con lei.

Chiara non ha reagito bene a questo gossip e ancora oggi coglie l'occasione per punzecchiare la rivale su quello che sarebbe accaduto nell'estate di due anni fa tra lei e Davide.

L'astio a distanza con Roberta

A un follower di Instagram che le ha chiesto di esprimersi sulla dichiarazione di Roberta a Verissimo, Chiara ha risposto in modo pungente.

"Non ho sentito e non mi interessa nulla. Posso dire che al tempo ero innamorata e per questo poco lucida, ma so cosa vuol dire mettersi in mezzo in una coppia", ha dichiarato l'ex corteggiatrice di Uomini e donne sul suo profilo social.

Anche se ha precisato che la responsabilità maggiore sarebbe di Davide (che avrebbe permesso a Roberta di inserirsi nel loro rapporto), l'influencer ha aggiunto: "Lei si è proprio messa in mezzo in una coppia e dico solo questo perché sono educata io".

La giovane non ha nascosto l'astio che nutre ancora per la dama che circa due anni fa è finita al centro del gossip per un presunto flirt con il suo fidanzato di allora, il tronista Donadei.

"Io non lo farei mai", ha scritto Chiara in cima al video nel quale ha lanciato diverse frecciatine a Roberta.

La felicità ritrovata con Alessandro

Per ora Roberta non ha replicato alle cose che Chiara ha detto sul suo conto, anche perché la sua priorità sembra essere il suo nuovo amore.

Da qualche settimana la dama non figura più nel parterre di Uomini e donne perché ha deciso di andare via insieme ad Alessandro, il cavaliere che fino allo scorso novembre è stato legato a Ida Platano.

I due si stanno frequentando lontano dai riflettori e sembra procedere tutto per il meglio, come hanno confermato nell'intervista a Verissimo.

Vicinanza è la seconda persona con la quale Roberta ha abbandonato il programma: il primo è stato Riccardo Guarnieri, ma in quel caso la relazione non è durata più di qualche mese.