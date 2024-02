Negli episodi di Un posto al sole in onda dal 12 al 16 febbraio Ida e Diego si dichiareranno i reciproci sentimenti, ma poi decideranno di non parlarne con nessuno. Intanto Rosa sarà minacciata da alcuni malviventi che le chiederanno di andare via dal suo appartamento, mentre Micaela si scontrerà con Samuel in quanto non le ha fatto alcun regalo per la festa di San Valentino.

Ornella e Raffaele parlano delle condizioni di salute di Luca

Ornella dopo aver visto Luca continuerà a pensare alle sue condizioni di salute e si confronterà con Raffaele in merito.

Ben presto il dottore avrà un altro vuoto di memoria che lo destabilizzerà parecchio e lo renderà consapevole di come la malattia sia ormai in fase avanzata.

Filippo e Serena si adopereranno per l'organizzazione della festa di Carnevale per Irene. La bambina però la farà saltare e si chiuderà sempre più in sé stessa, non permettendo ai genitori di starle vicina. Nel frattempo Riccardo non ce la farà a dimenticare l'incontro avvenuto a Milano con la sua ex Virginia.

Filippo e Serena vanno a cena con Filippo Bianchi

Roberto e Marina saranno convinti di avere raggiunto il loro scopo, consistente nell'occuparsi di Tommaso come se fosse realmente loro figlio. Intanto Ida e Diego decideranno di confessarsi reciprocamente i propri sentimenti, ma di comune accordo non comunicheranno a nessuno della loro relazione.

Micaela apprenderà che Samuel non le ha fatto nessun regalo per San Valentino e ciò porterà dei contrasti tra i due. Nel frattempo Filippo e Serena andranno a cena con Flavio Bianchi, che li ha invitati senza spiegare il vero motivo.

Diana sarà sconvolta quando comprenderà alcune intenzioni dell'imprenditore. In tutto questo Crovi pur pensando ancora alla sua ex Virginia, sarà disposto a fare una rinuncia pur di rimanere insieme alla sua promessa sposa Rossella.

Rosa invece vivrà degli attimi di paura, in quanto dei malintenzionati le intimeranno di andare via dall'abitazione e anche Clara sarà spaventata. Intanto Jimmy e Renato parleranno di temi ambientali e di quanto sia importante diminuire gli sprechi per tutelare il pianeta.

Nelle puntate precedenti: Giulia resta accanto a Luca

Nelle puntate trasmesse la scorsa settimana, Riccardo ha comunicato a Rossella la possibilità di doversi trasferire in futuro in Germania per motivi lavorativi. Questa notizia ha spiazzato la ragazza, che ha dovuto fronteggiare anche la dichiarazione d'amore fattale da Nunzio.

Intanto Rosa ha mostrato apertamente la propria contrarietà a trasferirsi nella nuova abitazione trovata da Palladini, mentre Giulia è rimasta vicina a Luca in un momento critico della sua malattia. Infine Michele ha avviato delle indagini su Flavio Bianchi e ha scoperto la sua collusione con la camorra.