L'ultima puntata del pomeridiano di Amici 23 in programma domenica 10 marzo sarà caratterizzata dall'eliminazione delle cantanti Kia e Nahaze. A un passo dall'inizio dello show di prima serata dovranno abbandonare il cast della scuola ma, ad entrambe, verrà data la possibilità di ripresentarsi a settembre.

A giudicare la gara canto di questa settimana, invece, è arrivato il cantautore Diodato reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con il brano "Ti Muovi".

Kia e Nahaze potranno ritornare a settembre: anticipazioni Amici 23 ultima puntata pomeridiano

Le anticipazioni sul talent show di Maria De Filippi rivelano che c'è stata l'ultima doppia eliminazione dal cast prima dell'inizio del serale.

Come ipotizzato dai fan social in questi giorni ad avere la peggio sono state Kia e Nahaze. Trattasi delle due concorrenti che sono entrate quest'anno in corso d'opera durante la trasmissione, le quali non sono riuscite a convincere fino in fondo gli insegnanti per la consegna della celebre maglia oro.

Ad entrambe, però, è stata data una importantissima opportunità: potranno ripresentarsi a settembre per riprendere il loro percorso, su richiesta delle insegnanti Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Ayle al primo posto della classifica canto di questa settimana

Per la gara canto giudicata da Diodato, al primo posto si è piazzato Ayle, seguito in seconda posizione da Sarah, terzo posto per Lil Jolie e ultime due posizioni per Kia e Nahaze.

La gara ballo di questa settimana, invece, è stata giudicata da Nancy Berti e da Kledi: primo posto per Giovanni e seconda posizione per Kumo.

La classifica generale dopo le 21 puntate del pomeridiano, invece, vede in testa Kumo nella categoria danza, seguito da Giovanni.

Per quanto riguarda quella del canto, in prima posizione si piazza Lil Jolie, seguita da Sarah, poi Ayle, Kia e all'ultima posizione si attesta Nahaze.

Cristiano Malgioglio tornerà come giudice del serale

Intanto cresce l'attesa per la prima puntata del serale prevista sabato 23 marzo e per quelle che potranno essere le novità sul meccanismo della gara messe a punto dalla produzione del talent show di Maria De Filippi. La conduttrice, per il momento, non ha ancora ufficializzato i nomi dei tre giurati che saranno presenti in trasmissione per decretare le sorti dei concorrenti in gara.

Il paroliere Cristiano Malgioglio, però, ha già fatto sapere di essere stato riconfermato e di essere pronto a rimettersi in gioco dopo il successo della passata stagione, quando venne particolarmente apprezzato dal pubblico social nelle vesti di giudice.