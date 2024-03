Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate in onda su Rai 3 da lunedì 25 a venerdì 29 marzo annunciano che Rosa sarà felice per la convivenza con il suo ex Damiano. L'uomo, per evitare di lasciare la ragazza e suo figlio da soli nell’appartamento preso di mira dalla camorra, deciderà di stabilirsi da lei. Rosa, a ogni modo, faticherà a nascondere i sentimenti che prova per lui. La vicenda metterà alla prova la relazione del poliziotto e Viola. Ida sarà devastata per la perdita di suo padre, mentre Diego si deciderà a lottare per lei liberandola dalle catene di Ferri e Marina.

Alberto tira un respiro di sollievo, secondo lui è possibile che Clara interrompi la gravidanza

Momenti difficili in arrivo per Clara, che dovrà prendere una decisione sulla sua gravidanza. Ha da poco scoperto di essere incinta di Eduardo, ma lei non sa se abortire o crescere il bambino da sola. A supportare Clara in questo complicato momento ci penserà Marika, mentre Alberto non farà altro che metterle pressione addosso. Quando Clara sembrerà voler interrompere la gravidanza, l’avvocato Palladini ne sarà sollevato.

Rosa felice di vivere con Damiano, Luciano mette in guardia Cerruti

Con l’aiuto di Damiano, Viola riuscirà a far riconciliare Manuele e Antonio. Quest'ultimo e il poliziotto inizieranno ad affezionarsi a vicenda, spingendo Bruni a sentirsi in colpa verso Eugenio.

Rosa vorrà tornare nel suo precedente appartamento, ma il suo ex le farà un’inaspettata proposta che potrebbe mettere a rischio la relazione con Viola. Il poliziotto si trasferirà a casa di Rosa, visto che è presa di mira dalla camorra, ma la donna stenterà a soffocare i suoi sentimenti per l’ex.

Cerruti, che di recente ha stretto amicizia con il papà di Rossella, verrà messo in guardia da quest’ultimo riguardo la sua relazione con Castrese.

Secondo Luciano il loro rapporto non è del tutto sano.

Diego decide di aiutare Ida a sbarazzarsi del ricatto di Ferri, Irene ritrova il sorriso

Dalla Polonia arriverà una brutta notizia per Ida: il padre è morto. La vicenda non farà che addolorare la ragazza, che intanto continuerà a essere vittima dei ricatti di Ferri e la moglie.

Mentre Ida sarà prostrata dallo sconforto per la perdita del padre, Diego deciderà di aiutarla a sbarazzarsi definitivamente dalla morsa di Marina e Roberto, anche se suo padre Raffaele cercherà di placare il suo animo impetuoso: sarà preoccupato per il figlio.

Intanto sembrerà tornare il sereno nella famiglia di Filippo Sartori: la piccola Irene ritroverà il sorriso.

Diego e la possibile fuga con Ida: le ipotesi delle prossime puntate di Un posto al sole

Ida sarà addolorata per il lutto che la colpirà. Suo padre è morto e lei purtroppo non è riuscita a dirgli addio a perché Marina e Roberto la tengono sotto ricatto. Diego, stufo della situazione, deciderà di fare qualcosa per aiutarla. Non è da escludere che possa arrivare a progettare la fuga all’estero insieme al piccolo Tommaso. In questo modo Ida, il bambino e Diego potrebbero costruirsi una famiglia, lontano da Ferri e sua moglie.