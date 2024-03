Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate in onda su Rai 3 da lunedì 18 a venerdì 22 marzo annunciano che Clara che chiederà ad Alberto di trovarle un’altra abitazione. La donna ha scoperto di aspettare un figlio da Eduardo, ma considererà l’ipotesi di un'interruzione della Gravidanza. Quando poi Alberto verrà a sapere che la sua ex è incinta, andrà su tutte le furie.

Intanto Rossella, pochi dopo giorni aver fatto saltare il proprio matrimonio con Riccardo, incontrerà Nunzio per un confronto. Nel frattempo al caffè Vulcano Salvatore conoscerà Luciano, mentre Manuela si sentirà in colpa per aver esposto sua nipote Irene a dei gravi pericoli.

Manuela si sente responsabile per quanto accaduto a Irene, Mariella cambia atteggiamento con Guido, Salvatore conosce Luciano

Manuela si renderà conto che il suo gesto di dare il cellulare alla nipotina Irene è stato alquanto incauto. Non mancheranno le conseguenze per la bambina, per questo motivo la zia si sentirà profondamente in colpa per l’accaduto. Filippo e Serena, intanto, cercheranno il dialogo con la figlia, in modo da sistemare il problema una volta per tutte. Tuttavia, la piccola Irene non ne vorrà sapere di collaborare con i suoi genitori. Lo stato d’animo di Manuela non sfuggirà all’attenzione di Serena, la quale potrebbe comprendere che è stata proprio sua sorella a esporre sua figlia ai pericoli della rete.

Intanto dopo il cambio di atteggiamento di Mariella nei confronti di Guido, lui sarà sempre più freddo di fronte ai gesti eccessivamente amorevoli e premurosi della moglie.

Nel frattempo, al caffè Vulcano si registrerà un interessante incontro che coinvolgerà Cerruti. Infatti dettaglio, Salvatore conoscerà Luciano, il vero padre di Rossella.

Rossella e Nunzio faccia a faccia, Alberto furioso per la gravidanza di Clara, Diego ha un piano

Nunzio, troppo coinvolto per rispettare i tempi di riflessione di Rossella, correrà da lei e le chiederà un confronto. Il giovane, infatti, non ha ancora perso la speranza di poter avviare una sua storia d'amore con la dottoressa.

Roberto e Marina, nel frattempo, per tenere buona Ida, le permetteranno di rivedere suo padre malato. Ma Diego avrà un piano in testa e potrebbe cambiare tutta la situazione.

Intanto Clara non se la sentirà di continuare a soggiornare sotto lo stesso tetto di Alberto Palladini, per questo motivo l’avvocato le prometterà di andare in cerca di un’altra soluzione. Tuttavia, Curcio non si sentirà per niente serena, anzi sarà combattuta nel profondo. Ben presto Alberto resterà scioccato quando verrà a sapere che la sua ex è in dolce attesa e che il figlio è di Eduardo Sabbiese. Clara, però, non saprà se portare al termine la gravidanza o se interromperla.

Clara può decidere di crescere il bimbo insieme ad Alberto: le ipotesi delle prossime puntate di Un posto al sole

Clara è incinta e questa volta il bambino che aspetta è di Eduardo Sabbiese, attualmente in carcere. La notizia causerà non poco sconvolgimento sia nella vita della donna che in quella dell’avvocato Palladini. In particolare la giovane Curcio si ritroverà a riflettere se portare avanti la gravidanza oppure se interromperla.

Al momento non ci sono certezze ma Clara potrebbe anche decidere di crescere il bambino insieme ad Alberto, se quest’ultimo si dicesse disposto ad adottarlo, tenendo Eduardo all’oscuro della vicenda.

Non sarebbe da escludere che, successivamente alla propria scarcerazione, Eduardo possa scoprire di essere diventato papà e quel punto la sua reazione sarebbe imprevedibile.