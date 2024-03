Cambio programmazione per Don Matteo 14, la fortunata serie televisiva di Rai 1 con protagonista Raoul Bova, ormai subentrato ufficialmente a Terence Hill.

Gli spettatori e appassionati della serie attendevano con trepidazione la messa in onda dei nuovi episodi a partire dal prossimo giovedì 4 aprile in prime time ma, alla fine, non sarà più così.

La Rai ha scelto di posticipare la messa in onda della quattordicesima stagione e, al momento, l'appuntamento è previsto nel corso della prossima stagione televisiva autunnale e non ad aprile come previsto.

Salta l'appuntamento con Don Matteo 14 previsto da aprile su Rai 1

Da un po' di settimane circolano i promo della nuova stagione della fiction che, da oltre vent'anni, assicura ottimi risultati d'ascolto nel prime time della rete ammiraglia.

Un vero e proprio appuntamento imperdibile per milioni di spettatori che, anche quest'anno, erano già pronti a seguire i nuovi episodi in prima visione assoluta.

La messa in onda della fiction con Raoul Bova era in programma dal 4 aprile fino a fine maggio, ma così non sarà dato che la Rai ha acquistato i diritti per la messa in onda in chiaro delle partite di Europa League.

Le nuove puntate della fiction con Raoul Bova previste in autunno

L'ammiraglia Rai tra aprile e maggio trasmetterà al giovedì sera due partite dei quarti di finali, due di semifinale e la finalissima di Europa League in caso di presenza di una squadra italiana.

Da qui la decisione di posticipare la messa in onda dei nuovi episodi di Don Matteo 14: la fiction avrebbe dovuto rinunciare alla messa in onda di giovedì, considerata la serata storica in cui viene trasmessa da sempre.

Per vedere i nuovi i nuovi appuntamenti con la serie bisognerà attendere il prossimo autunno: la Rai proporrà gli episodi nel periodo compreso tra settembre e dicembre anche se, al momento, non vi è ancora una data ufficiale di partenza.

Intanto, però, la decisione di far slittare l'appuntamento con la fiction che vede protagonista Bova ha scatenato accese polemiche tra i fan social.

I fan sbottano per il rinvio della fiction

"Ma stanno scherzando? Non ce ne frega nulla del calcio, le partite possono essere trasmesse su Rai 2", scrive un appassionato della Serie TV.

"Quindi adesso cominceranno già con le repliche di altre fiction? Direi che dobbiamo protestare", è il commento di un altro spettatore sui social.

"Ma perché questo slittamento? Erano già iniziati i promo, si poteva trovare una soluzione diversa per il calcio", scrive ancora qualcun altro in rete.

"Quest'anno la Rai è stata una vera delusione sul fronte delle fiction e questo rinvio è l'ennesima conferma", sentenzia un altro spettatore.