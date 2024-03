Dopo la messa in onda della diretta del 4 marzo è tempo di pagelle per i concorrenti del Grande Fratello. Insufficienza grave per Anita Olivieri, che non si sa per quale motivo, si sente ormai una star e ha addirittura paura di essere presa d'assalto dai fan una volta uscita dal Reality Show. Insufficienza anche per Perla Vatiero a cui ormai non crede più nessuno: il ritorno di fiamma con Mirko è uno specchietto per le allodole solo per non perdere hype tra i fan. Sufficienza piena per Marco Maddaloni che una volta tanto, ha fatto la cosa giusta scegliendo di abbandonare il gioco.

Voto 3 per Anita Olivieri: convinta di essere una star

Ha fatto sorridere il pubblico la convinzione di Anita Olivieri di essere ormai diventata una star. Solo per questo il suo voto in pagella è 3. Messa all'angolo da Signorini, la gieffina ha dapprima negato di aver detto di aver paura che il pubblico la fermi per strada impedendole di fare una vita normale. Le clip parlano chiaro e lei viene smascherata. Davvero pensa che una volta uscita si troverà a firmare migliaia di autografi? A quanto pare sì. Non piace nemmeno il suo tentativo di passare per vittima nel momento in cui Beatrice le dice ciò che pensa di lei. Le sue lacrime non incantano il pubblico è anzi, a questo punto c'è chi pensa che potrebbe avere un futuro come attrice comica.

La scelta di Maddaloni merita un 8 in pagella

La cosa più giusta che poteva fare Marco Maddaloni era quella di abbandonare il gioco e così ha fatto. Per il judoka il voto in pagella è 8. Maddaloni ha comunicato la sua decisione proprio nel corso della diretta del 4 marzo. Dopo la morte del suocero ha scelto di lasciare il reality show anche perché, già prima del lutto, aveva manifestato la volontà di uscire perché sentiva la mancanza della famiglia.

Resta però un dubbio, visto che questa scelta potrebbe essere anche stata condizionata dal fatto di aver scoperto di non esere uscito bene agli occhi del pubblico dallo scontro con Beatrice. Marco quindi, potrebbe aver capito di non avere chance di vincere e quindi avrebbe deciso di abbandonare prendendo come scusa quella del lutto.

Pagelle del 4/03: Perla scoperta (4)

Insufficienza grave anche per Perla Vatiero che ancora una volta si è ritrovata di fronte a Mirko Brunetti. L'ennesimo faccia a faccia ha stancato il pubblico del Grande Fratello che proprio non ne può più di questo tira e molla. In puntata, Perla è stata smascherata e tutto l'amore professato per Mirko sembra essere solo una finzione. Per non farsi scoprire ha cercato di parlare in codice ma Signorini e gli autori l'hanno scoperta. Lei è interessata ad Alessio ma vuole tenere sulla corda pure Mirko. Tutto per non perdere il consenso dei fan dei Perletti. Purtroppo per lei, alla fine viene scaricata da Brunetti e pure da Alessio. Una brutta serata per Perla che in pagella si merita un 4.